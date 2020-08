Skrekkvelt på oppløpet: Direktør vil sette stjernerytter i fengsel

Åpningsetappen av Polen rundt onsdag ble overskygget av en skrekkvelt på oppløpet i Katowice.

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) åpnet spurten, men bakfra kom Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) susende i enda større fart. Jakobsen ble etter hvert presset inn mot gjerdet av Groenewegen og like før målstreken forsvant Jakobsen inn i gjerdet med stor fart.

Jakobsen traff en funksjonær som sto på siden av målseilet.

Deceuninck-Quick Step opplyser på Twitter at Jakobsen får medisinsk behandling. Skadeomfanget til 23-åringen er foreløpig ukjent.



– Jeg har ikke sett noe lignende før, for jeg har ikke sett at gjerdet så til de grader flytter på seg på grunn av treffet. Så de må gjøre et eller annet med de gjerdene, for gjerdet ble skutt ut i feltet og så ut til å dra med seg flere ryttere ned, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Groenewegen gikk på trynet først over målstreken. Flere ryttere ble dratt ned i den fryktelige velten.

Vil fengsle Groenewegen

Spurten til Groenewegen skaper sterke reaksjoner.

– De må sette denne Jumbo-Visma-fyren i fengsel. Jeg går til retten med disse type handlinger. Det må ut av sykkelsporten. Dette er kriminelt, skriver Deceuninck-Quick Step-direktør Patrick Lefevere på Twitter.

Remco Evenpoel mener Groenewegen bør utestenges på livstid.

– Faen! Skam deg! skriver Deceuninck-Quick Step-kometen på Twitter.

Groenewegen er kaptein for norske Tobias Foss i Jumbo-Visma-laget. Foss er eneste norske deltaker i rittet og kjørte inn til 51. plass onsdag.

Groenewegen var først over målstreken, men er fratatt seieren.

Kritisk til arrangøren

Mads Kaggestad mener Lefevere er for rask med å dømme Groenewegen, men han frikjenner ikke Jumbo-Vismas stjernesputer.

– Groenewegen dreide inn mot høyre og dro med seg Jakobsen. Det så ikke bra ut. Jeg mener han forårsaket den dreiningen, men samtidig er dreiningen svak, så det er ikke sikkert at han gjorde det med vilje.

TV 2s sykkelekspert er kritisk til arrangøren av Polen rundt.

– Polen rundt er kjent for å være et ritt med stygge velt, og mange har vært irritert over løypevalgene til arrangøren, og det er uavhengig av dødsfallet til Bjorg Lambrecht i fjor. Ofte er avslutningene ville. Det er også i Polen rundt det ble satt verdensrekord i en spurt i fjor, så de har en tendens til å spurtene på flate etapper gå litt nedover, så da blir det en ekstrem fart, sier Kaggestad, som mener arrangørene må ta større hensyn til sikkerheten.

Flere skadd

Jasper Philipsen fra UAE-laget stupte over Groenewegen, men pådro seg ifølge laget sitt bare skrubbsår. Verre gikk det med Marc Sarreau (FDJ) og Damien Touzé (Cofidis), men de var begge ved bevissthet da de ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser og behandling.

Sarreau var toer over mål på etappen og ble også stående med andreplass. Philipsen ble nummer fire og Touzé nummer sju.

Groenewegen er kaptein for norske Tobias Foss i Jumbo-Visma-laget. Foss er eneste norske deltaker i rittet og kjørte inn til 50. plass onsdag.

Tour de Pologne er det første etapperittet i verdenstouren etter koronaviruspausen. Det varer til søndag.