Hardason raste etter straffedrama: – Det er helt sinnssykt

Molde - Start 5 -0 (1-0)

Molde hadde god kontroll på Start på Aker Stadion og tok en meget komfortabel 5-0-seier.

– Molde rundspilte Start i kveld, og det er klasseforskjell på lagene fra første til siste seskund. For Erling Moe & co var det viktig å slå tilbake etter fadesen i Sandefjord, og i kveld vant de uten å bruke altfor mye krefter, oppsummerer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

I løpet av kampen var det totalt fire straffesituasjoner. To av fire ble dømt, mens dommer Sivert Amland lot de to andre gå.

Amland pekte på straffemerket for første gang syv minutter ut i kampen etter en hands av Starts Eirik Wichne. Moldes Ohi Omoijuanfo satte sikkert inn 1-0 for vertene.

I det 34. minutt ropte Molde-spillerne nok en gang på straffe da ballen gikk opp i hånden på Vegard Bergan inne i feltet. Denne gangen ble det derimot ikke straffe.

Raste etter straffedrama

Straffedramaet var ikke over der. To minutter før pause kom kveldens tredje hands-situasjon, og denne gangen var det Start-spillerne som ropte på straffe etter at ballen hadde så ut som å ha truffet armen til Moldes Henry Wingo. Men flere straffer ble det ikke i 1. omgang. Det fikk Start-trener Joey Hardarson til å rase i pausen.

– Det skulle selvfølgelig vært straffe til oss også. Nå er jeg «fed up», altså. Det er helt latterlig at det går an å holde på sånn. Nå er det tredje gang vi blir fradømt et straffespark, det er helt sinnssykt altså, sa Hardarson til Eurosport i pausen og refererte til andre situasjoner tidligere i sesongen.

– Handsregelen er så vanskelig å forstå at selv ikke dommerne forstår den, og da er det umulig for alle oss andre. Det ble dømt straffespark etter at Wichne handset, men det burde vært delt ut flere straffespark i 1. omgang, mener Mathisen.

Brynhildsen med to scoringer: – Deilig

Kvarteret etter pause fikk Molde kampens andre straffespark etter at Eirik Hestad ble felt av Isaac Twum. Ohi Omoijuanfo gjorde som i 1. omgang og satte kontrollert inn 2-0.

Det tok ikke mer enn knappe ti minutter før innbytter Ola Brynhildsen også satte sitt preg på kampen og økte til 3-0 for Molde. Det ga tydeligvis mersmak, for samme mann satte inn 4-0 kvarteret før slutt.

– Jeg har lyst å vise meg fram og det gjorde jeg med en gang jeg kom inn, føler jeg. Så det var deilig, sier Brynhildsen til TV 2 etter kampen.

Magnus Wolff Eikrem scoret kveldens siste, og dermed kunne Molde juble for 5-0-seier.

– Eikrem hvilte fra start, men når han kom inn i 2. omgang gjorde han akkurat som han ville, og scoringen hans var praktfull, skryter Mathisen.

Det betyr at det kun er tre poeng opp til serieleder Bodø/Glimt, som riktignok har en kamp mindre spilt.

Start blir værende på kvalikplass.

– Sart fikk sin første seier for sesongen mot Mjøndalen i helgen, og det kan ta litt tid før seier nummer to kommer, for programmet som venter i de neste kampene er knalltøft, tror Mathisen.