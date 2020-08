– Vi vurderer spredningen fra time til time

– Vi skal ha smitten i samfunnet vårt i lang tid framover, og det ville vært veldig vanskelig med så lav smitte, om vi ikke hadde åpnet landegrensene. Men det var ikke en oppfordring til folk om å reise, sier Høie til TV 2.

Han understreker samtidig at det er mange gode grunner til at vi har behov for å kunne reise mellom landene.

– Ikke minst handler det om å ta vare på viktige arbeidsplasser.

– Men er det på tide å stenge igjen?

– Det er ikke på tide å stenge, men vi har en beredskapsplan som innebærer at det kan bli innført strengere nasjonale tiltak.

Ett av tiltakene som vurderes er bruk av munnbind.

Onsdag kom Folkehelseinstituttet (FHI) med ny ukesrapport der man for første gang siden mars ser en økende smittetrend i Norge.

På vakt mot ny smittebølge

Helseministeren følger utviklingen tett for å unngå en ny nasjonal smittebølge.

– Vi er ekstra på vakt nå for å se om vi er i en situasjon som handler om lokale utbrudd som kan slås ned, eller om vi ser tendenser til mer smittespredning utover det. Vi vurderer dette fra time til time og fra dag til dag hvilke tiltak som er nødvendig, sier Høie.

Antallet smittede i Norge har gått ned helt siden uke 13, men de to siste ukene har kurven snudd. Antallet meldte koronasmittede økte med 196 i forrige uke, mot 94 tilfeller uken før.

– Er situasjonen krevende?

– Ja, det er krevende. Nå er vi i den situasjonen at mange skal tilbake til arbeid og skole. Ferien er over og det vil bli mer aktivitet i samfunnet. Vi har fortsatt viruset i samfunnet, og dette er en viktig påminnelse om hvorfor vi skal holde minst en meters avstand mellom oss, vaske hendene ofte og hvorfor vi skal være hjemme hvis vi er syke, og teste hvis vi har symptomer, sier helseministeren.

Viruset fortsatt like farlig

Det er særlig utbruddene i Moss kommune og på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen som fører til at smitten i Norge øker.

Helseministeren benekter at smittespredningen er i ferd med å komme ut av kontroll.

– Nei, det er ikke sånn at disse tallene viser at smittesituasjonen er ute av kontroll, men de viser det vi har sagt hele tiden, at når vi åpner samfunnet, så vil vi få lokale utbrudd som først og fremst kan slås ned lokalt, men det er alltid en risiko for at det er starten på ny smittebølge, som vil kreve ytterligere tiltak. Det er en påminnelse om at viruset fortsatt er like smittsomt og farlig som det var i mars, sier han.

Lavt nivå i Norge

FHI understreker at den samlede overvåkingen tyder på at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at smitte i hovedsak skjer rundt kjente tilfeller og i forbindelse med reisevirksomhet, lokale utbrudd og klynger.

– Fortsatt er smittespredningen i Norge på et lavt nivå, men samtidig så ser vi en økning i antall utbrudd. Vi er bekymret for at dette skal bli en økende trend og at vi får en generell økning i smittetallene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til TV 2.