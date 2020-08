– Det presset man har, tror jeg ikke noen klarer å sette seg inn i

Manchester United avsluttet Premier League-sesongen med en sterk 3. plass og sikret Champions League-spill neste sesong. Samtidig som Ole Gunnar Solskjær og hans menn tok seg til kvartfinalen i Europaligaen onsdag kveld.

– Det har vært en fantastisk fin avslutning for Ole Gunnar. Det var en massiv jobb da han skulle begynne der, og massive krav. Det presset man har der, tror jeg ikke noen kan klare å sette seg inn i i det hele tatt, mener Åge Hareide.

– Fordelen for Ole Gunnar er at han kjenner klubben godt. Han har spilt der, vært trener der og jeg tror de også kjenner ham som person. Han har fått snudd rundt om i den klubben på en veldig fin måte. Han har fått inn veldig dyktige spillere. Den aller siste med Fernandes var kanskje den brikken som trengtes for å sikre dem Champions League-plassen. De kan også gå hele veien i Europaligaen og vinne den. Så det har vært en formidabel jobb, legger trenerveteranen til.

– Det er et ganske stort steg fra Molde til Manchester United. Er du overrasket over det han har fått til?

– Nei, det er jeg ikke. Han har en bakgrunn som er litt annerledes enn mange andre fotballtrenere. Jeg tror at når du skal trene Manchester United er du avhengig av å kjenne klubben, og det fikk de i Ole Gunnar.

Hareide mener at Solskjærs historie som spiller i Manchester United og legendestatus i klubben har vært viktig for suksessen.

– Det gjør at han har en helt spesiell bakgrunn for å lede laget, og det gjør igjen at han har fått ro fra omgivelsene. Det er viktig i en sånn jobb. Det er viktig i en trenerjobb at omgivelsene ikke trykker deg i hjel for mye, for der presset er stort, blir også trykket enormt når ting ikke fungerer optimalt, poengterer Hareide.

– Jeg er ikke spesielt overrasket av at han gjør det godt. Han er flink med folk, og han kan sin fotball. Allerede da jeg hadde ham som spiller selv var han interessert i hvordan det skulle trenes og spilles. Så dette er jeg ikke overrasket over, fortsetter han.

Hareide tror Solskjær kan være en døråpner for andre norske og skandinaviske trenere.

– Det kan han så absolutt. Skandinaviske trenere er det ikke så mange av ute i Europa, egentlig. Det har vært noen navn, som Sven-Göran Eriksson som har vært i de store klubbene og landslagstrener i England, noe som er formidabelt for en svenske. Danske Morten Olsen har vært i Ajax, i Köln. Men det er lite eksport av skandinaviske trenere i forhold til spillere.

– Ole Gunnar er et eksepsjonelt unntak.