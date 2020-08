Rikke (23) var et stortalent. Så opplevde hun alle utøveres store skrekk tre ganger på fire år

Vi skrur tiden tilbake til 2015. Rikke Skiri Østigård er med U-landslaget i EM-kvalifisering. Hver dag jobber hun hardt og målrettet for at den store drømmen skal gå i oppfyllelse: Å spille mesterskap med A-landslaget.

STUDENT: Nå skal Rikke Skiri Østigård fullføre lærerstudier. Foto: Privat.

Men så røk korsbåndet. Og lite visste hun om hvilket skademareritt hun hadde i vente. Skiri Østigård brukte tolv måneder på å kjempe seg tilbake. Under opptreningsperioden smalt det igjen.

– Når man har hatt to korsbåndskader i ett kne, bruker man veldig mye tid på å bli seg selv igjen som spiller. For det ligger så mye mentalt og redsel bak å tørre å slippe seg løs når man er tilbake, forklarer Skiri Østigård til TV 2.

Fikk panikk

På andre ordentlige forsøk – drøyt to år etter at det smalt for første gang, kom hun seg tilbake på håndballbanen. Men det gikk sakte for det en gang lysende talentet. Åndalsnes-jenten turte ikke helt å finte med samme kraft og tempo. Hun la på flere og flere minutter på banen for hver gang, og brukte en hel sesong på å komme tilbake for fullt.

Så tok hun turen fra Molde til Rælingen. Gleden ved å spille håndball kom tilbake. Hun tenkte ikke lenger bare på å tilrettelegge for at hun ikke skulle bli skadet nok en gang.

Men så, i november i fjor, smalt det igjen. Denne gangen røk korsbåndet i det venstre kneet. De to foregående gangene hadde skaden oppstått i høyre kne.

– Da var det egentlig bare helt panikk og sjokk, beskriver Skiri Østigård.

LEI SITUASJON. Rikke Skiri Østigård hadde akkurat rukket å spille seg varm i Rælingen-trøyen før det smalt igjen. Foto: Rælingen HK, Svein Strømberg.

Drøyt åtte måneder senere har hun tatt et drastisk valg: Å legge hallskoene og klisteret på hyllen.

– Det er noe jeg virkelig ikke vil, og noe jeg har gruet med veldig lenge til. Jeg må følge fornuften, og det er å tenke på helsen og at kroppen skal vare lengre enn bare håndballeventyret, medgir hun.

IDRETTSTALENT I BLODET: Rikke Skiri Østigård er storesøsteren til fotballproff Leo Skiri Østigård. Foto: Terje Pedersen

– Er det noe du føler du kunne gjort annerledes?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har gjort alt jeg kan, og egentlig mer enn jeg trodde at jeg kunne. Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger i opptreningsperioden, har vært dedikert og gjort alt for å ha sterke knær. Jeg opererte det høyre kneet to ganger og kom tilbake og spilte på det øverste nivået i Norge. Det viser på en måte at jeg har gjort noe riktig.

– Jeg kunne valgt å satse på at det venstre kneet holdt etter operasjonen og at jeg kunne spilt i noen år til, men det kunne også vært over etter en uke. Det er ingen garanti for det. Derfor er det så sykt vanskelig å gi seg. Fordi man hører om dem som bare pusher på for å krabbe tilbake på håndballbanen. Jeg elsker jo håndball, og det er det jeg identifiserer meg med. Jeg klarer ikke helt å se for meg et liv uten, så det blir veldig rart, sier hun, som nå skal fullføre lærerstudier.

TV 2s håndballekspert Bent Svele synes det er trist at Skiri Østigård velger å gi seg, og slår fast at håndballtalentet aldri fikk oppfylt potensialet. Tre alvorlige på fire år sier sitt.

TV 2-ekspert: Bent Svele. Foto: Vidar Ruud

– Det er for mye av det i håndballen, egentlig. Det er et trist, men et fornuftig valg, mener Svele.

– Er det for mange som forsvinner på grunn av slike skader?

– Det er i hvert fall noen, og jeg synes det er for mange. Det er ingen tvil om at det er en utfordring i håndballen at korsbånd går. I håndballen spesielt er det mye korsbåndskader, og det er den store skrekkskaden for alle som driver med idrett, konstaterer han.

– Urovekkende

Landslagslege i håndball, Anne Froholdt, understreker at hun ikke har oversikt over hvor mange unge spillere som gir seg på grunn av korsbåndskader.

Men:

– Jeg vet at en del rådes til å tenke seg om hvorvidt de skal tilbake til idretten sin etter en alvorlig skade. Det er urovekkende at vi ser såpass mange korsbåndskader hos unge tenåringer, for slike skader gir en betydelig økt risiko for (kne)problemer senere i livet, skriver hun i en e-post til TV 2.

– Hva må unge spillere gjøre for å unngå korsbåndskader?

LANDSLAGSLEGE: Anne Froholdt, her fra håndball-VM i fjor. Foto: Vidar Ruud

– Det er dessverre ikke ett enkelt svar på det, men vi vet at forebyggende trening reduserer forekomsten av korsbåndskader i håndballen, svarer hun, og viser til studier gjort ved Senter for idrettsskadeforskning.

– Det er viktig at de yngre spillerne lærer seg og gjennomfører jevnlig forebyggende trening helt fra tidlig i karrieren. Det anbefales at spillerne blant annet lærer god teknikk på hoppskudd, lande på to ben i stedet for ett, gjøre smale finter og tenke på at de har «kne over tå» når de trener styrke, anbefaler hun.

Skiri Østigård er langt fra den første håndballspilleren til å legge opp på grunn av gjentatte korsbåndskader.

– Håndball er en idrett med mye vendinger og vridninger/mye akselerasjon/deselerasjon (start-stopp), og dette gir en økt belastning på knærne. I tillegg så vet vi at god teknikk er viktig. Hvis man heller ikke har fokus på den forebyggende treningen som man vet har effekt, så øker risikoen for denne type skader, forklarer landslagslegen.