53 personer smittet i Hurtigruten-utbruddet

Ytterligere ni personer er bekreftet smittet med koronaviruset etter to Hurtigruten-seilaser.

De nyeste testresultatene viser at 37 av mannskapet og 16 av passasjerene som har vært på de to seilasene med Hurtigruten, er smittet, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Det er registrert 7 nye tilfeller blant passasjerene. Flertallet av disse er folkeregistrert i fylker som allerede har kjente tilfeller, i tillegg har en passasjer fra Vestland fylke testet positivt. Dessuten er det to nye personer i mannskapet som er bekreftet positivt med Covid-19, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.



Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, en fra 17.–24. juli, og en fra 24.–31. juli. Skipet har vært på to seilaser rundt Svalbard med på- og avstigning i Tromsø.

De smittede 16 passasjerene er folkeregistrert i til sammen 7 fylker: Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestland, og Viken.

Passasjerene på de to seilasene må i karantene i ti dager. Karantenetiden for den første seilasen er nå gått ut.

– Det er viktig at alle kommuner som nå får henvendelser fra passasjerer fra MS Roald Amundsen og seilasen 24.-31. juli prioriterer testing, slik at vi får en god nasjonal oversikt over konsekvensene av utbruddet og kan forebygge videre spredning. Også passasjerer som ikke har symptomer bør testes, sier Vold.