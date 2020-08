Libanesiske tjenestemenn ble advart i seks år – gjorde ingenting

Det var først etter den massive eksplosjonen tirsdag at offentligheten fikk vite om de store lagrene med ammoniumnitrat, som lå lagret i en hangar i en havn i Beirut.

Materialet, som vanligvis brukes i gjødsel og til produksjon av eksplosiver, sendte sjokkbølger gjennom den libanesiske hovedstaden da det eksploderte.

Onsdag har 135 mennesker mistet livet, oppgir Libanons helseminister Hamad Hassan. I tillegg er over 5000 mennesker skadd, skriver The Guardian. Flere titall mennesker er fortsatt savnet og fryktes å ligge begravd i ruiner. Byens sykehus har sprengt kapasitet og klarer ikke behandle alle skadde.

I etterkant har innbyggerne uttrykt sjokk, sorg og sinne over at noe slikt kunne skje.

Ifølge al-Jazira visste flere libanesiske tjenestemenn i seks år om at ammoniumnitratet ble oppbevart i Hangar 12 i havnen. De var også advart om hvor stor risiko lageret utgjorde.

Onsdag ble flere av tjenestemennene satt i husarrest, melder AP.

Eksplosjonsrisiko

Lagret med ammoniumnitrat ankom Libanon i september 2013, om bord et russisk skip som seilte under moldovsk flagg. Skipet skulle opprinnelig reise fra Georgia til Mosambik.

I stedet ble det tvunget i havn i Beirut etter tekniske problemer. Libanesiske myndigheter nektet deretter skipet å seile videre, og til slutt forlot både eiere og besetningen båten.

Den ustabile lasten ble deretter plassert i Hangar 12 i havnen i Beirut.

I juni 2014 sendte daværende leder av tolletaten, Shafik Merhi, et brev hvor han begjærte at man skulle flytte lasten. I de tre årene som fulgte sendte etaten ytterligere seks brev hvor de anbefalte handling ettersom lasten utgjorde en stor eksplosjonsrisiko å lagre, melder al-Jazira.

Det bekreftet Badri Daher, som er nåværende leder av tolletaten i Libanon, til LBCI onsdag.

ØDELEGGELSER: Flyfoto over Beirut viser enorme ødeleggelser etter eksplosjonen tirsdag. Dødstallene fortsetter å stige. Foto: AFP

Foreslo tre løsninger

Tolletaten foreslo tre ulike løsninger i brevene. Enten kunne man eksportere materialet, overlevere det til den libanesiske armeen eller man kunne selge det til det privateide selskapet Lebanese Explosives Company.

I et av brevene, datert 2016, sto det at etaten ikke hadde fått svar på de tidligere begjæringene.

– Med tanke på den alvorlige faren det utgjør å holde dette materialet lagret under ustabile klimaforhold, bekrefter vi på nytt vår begjæring om at havnemyndighetene umiddelbart flytter dette for å bedre sikkerheten i havnen og for dem som arbeider der, står det i brevet ifølge al-Jazir.

Atter en gang forble brevet ubesvart. Minst syv slike brev skal ha blitt sendt i perioden 2014 til 2017.

Ber om handling

Beslutningen om å sette tjenestemennene i husarrest ble tatt på et regjeringsmøte onsdag, der det også ble innført to ukers unntakstilstand.

– Vi ber den militære ledelsen innføre husarrest for alle som organiserte lagringen av ammoniumnitrat i Beirut havn, sier informasjonsminister Manal Abdel Samad.

Det har ikke kommet meldinger som tyder på at eksplosjonen var noe annet enn en ulykke, men president Michel Aoun har lovet at de ansvarlige for ulykken skal straffes. Ifølge flere medier ble det svært eksplosive stoffet lagret uten nødvendige sikkerhetstiltak.

Libanesiske myndigheter har nå igangsatt en etterforskning for å komme til bunns i hendelsen, og det er ventet at funnene skal bli offentliggjort innen fem dager, skriver al-Jazira.

Kraftig eksplosjon

Den kraftigste eksplosjonen i Beirut tirsdag tilsvarte en detonasjon av mellom 1 og 2,2 kilotonn TNT, ifølge eksperter nyhetsbyrået AP har snakket med.

Ekspertene baserer sin vurdering på en måling av krateret, slik det kan ses på satellitt- og luftfoto av området, og meldinger om hvor sjokkbølgen knuste vindusruter i nærområdet.

Kilotonn brukes gjerne som et mål på sprengkraften i atomvåpen. Det antas at atombomben som ble sluppet over den japanske byen Hiroshima for 75 år siden, hadde en sprengkraft på omkring 15 kilotonn – det vil si at den tilsvarte 15.000 tonn av det høyeksplosive stoffet TNT.

Beirut-eksplosjonen ser ut til å ha hatt en kraft på 2,2 kilotonn, mener analytiker og våpenekspert Sim Tack i det private etterretningsfirmaet Stratfor.

Den israelske eksperten But Hayoun anslår kraften til omkring 1 kilotonn. Han har også vurdert opplysningene som er kommet om mengden ammoniumnitrat som var lagret i havneområdet.

Han understreker imidlertid at man må være forsiktig med spesifikke uttalelser, siden informasjonen om hendelsen ennå er mangelfull.