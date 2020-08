Hareide har fått flere tilbud fra utlandet – derfor vil han til RBK

Se det 29 minutter lange intervjuet med Åge Hareide på TV 2 sumo!

I juli ble det full forvirring rundt om Åge Hareide skulle bli ny Rosenborg-trener, om han hadde takket nei til jobben, eller om han i det hele tatt hadde fått et konkret tilbud.

Nå, noen uker senere, er Hareide klar på at han gjerne kunne tenke seg jobben i Trondheim.

– Hvis Rosenborg vil, så vil jeg, svarer 66-åringen kort og godt i et lengre intervju med TV 2.

– Forrige gang det var snakk om dette ble det kaos. Hva var det som skjedde?

– Det ble misforståelser. Når en tredjepart skal skrive om noe som to andre har gjort, eller har avtalt, kan det ofte bli sånn. Det som skjedde var at vi hadde en snakk, og da var det ikke aktuelt for meg, fordi jeg var nylig operert. Det var vanskelig for meg å si ja eller nei på noe som helst. Men vi avtalte å snakkes igjen, og det var det som skjedde.

– Det passer godt med Rosenborg

Det neste møtet med Rosenborg er planlagt til slutten av august.

– Nå har vi gitt oss en god mulighet til å diskutere ting igjennom på en ordentlig måte, og det skal vi gjøre også. Så får vi se, sier Hareide.

Hva utfallet blir er ikke sikkert. Men det som er sikkert, er at Hareide ønsker seg tilbake i trenerrollen - og han vil til Rosenborg.

– Jeg er kommet i den alderen der du kan pensjonere deg, hvis du vil. Men jeg synes at så lenge hodet fungerer bra, vil jeg gjerne holde på med dette her. Det å bli pensjonist nå, er for tidlig. Jeg savner kampene. Jeg savner det adrenalinkicket det gir meg, selv om det ikke er det samme i dag fordi publikum ikke er der. Men jeg savner den biten der, for det er det jeg har holdt på med i hele mitt liv.

– Hvorfor vil du bli Rosenborg-trener?

– Når det er interesse fra andre å få meg som trener, så synes jeg det passer godt med Rosenborg. Jeg kjenner klubben godt, og jeg kjenner folkene rundt den. Jeg har vært der før og jeg vet hvordan det var. Det var en fin tid. Så ja, da kan jeg prøve igjen.

Hareide kan fortelle om flere henvendelser fra utenlandske klubber og landslag. Ifølge trenerveteranen skal det dreie seg om jobber langt unna Norge.

– Sånn som det har vært nå har det vært interesse fra utlandet, fra en del klubber. En av klubbene valgte en annen en. I andre land har det vært vanskelig på grunn av korona, en vanskelig tid. Du vil helst ikke dukke inn i et reir som er rødt. Jeg ville gjerne jobbe videre.

– Situasjonen i Bergen kom litt for sent

I likhet med Rosenborg, er også Brann på trenerjakt etter at Lars Arne Nilsen ble ferdig i klubben mandag. Hareide forteller at bergenserne ikke har ringt ham.

– Er det aktuelt for deg med en trenerjobb i Brann?

– Det vet jeg faktisk ikke. I øyeblikket så har jeg liksom vært fokusert på Rosenborg, og jeg tror en skal holde seg til det. Faktisk var det sånn at det var TV 2 og jobben her som var mest aktuell i august måned. I så fall har situasjonen i Bergen kommet litt for sent uansett, i hvert fall for meg. Jeg tror ikke man skal begynne å blande noen kort her. Her skal man holde seg til de avtalene man har hatt tidligere. Det blir sånn.

Det forrige RBK-oppholdet: – Ble ikke helt som ønsket for noen

Avslutningen på Hareide sitt forrige opphold på Lerkendal gikk ikke knirkefritt. Han forlot jobben i Rosenborg etter ett år til fordel for landslaget. Tidligere RBK-direktør, Rune Bratseth, kalte Hareide den gang for uspiselig.

– Den gangen valgte jeg å gå til landslaget fordi de var interessert i meg, og de brøt kontrakten da. Det ble ikke helt som ønsket for noen av oss, egentlig. Hadde det vært i dag, hadde jeg ikke gjort det på måten som jeg gjorde. Du lærer jo av alt du gjør i livet. Det var nok en handling som man burde reflektert litt mer over, mener Hareide.

– Føler du at du skylder Rosenborg noe for det som skjedde?

– Nei, jeg gjør vel ikke det. Vi vant vel både seriemesterskap og cupmesterskap, så jeg skylder vel dem ikke noe sånn sett. Men det kan være greit å dra tilbake og forsøke å få det beste ut av laget igjen.

– Det var mange som var sur på deg etterpå?

– Mer skuffet enn sur, tror jeg. Jeg har hatt veldig god kontakt med mange av dem etterpå. Det er «no hard feelings», sånn sett. Det var nok en skuffelse i øyeblikket, fordi de satset på meg. Jeg skulle være der i tre år, og så dro jeg allerede etter ett år. Det er naturlig at folk blir skuffet, fordi de hadde satset hardt på meg, og vi lyktes godt allerede første året.

– Bodø/Glimt og Molde er de to beste lagene i Norge

Men 17 år er gått siden 2003, og Hareide er klar for et nytt RBK-kapittel. Han håper å kunne løfte Rosenborg som per dags dato ligger på 6. plass, 16 poeng bak serieleder Bodø/Glimt.

– Det som har skjedd nå i senere tid...Jeg har ikke helt oversikten over hva som har skjedd med Rosenborgs prestasjon. Jeg kan se hvor resultatene fører hen, men ikke hva de har gjort på treningsfeltet, eller noe i den retning, sier Hareide og legger til:

– Jeg har bare sett utenfra og inn, og sett kampene. Der har jeg sett at Molde og Bodø/Glimt har vært klart bedre, og er de to beste lagene i Norge i dag. Det viser også tabellen, og tabellen pleier å være sann. Den lyver aldri. Hvis man snakker om hvilken fotball som skal spilles og hvordan det ser ut, skal man alltid se på tabellen. Det ser sånn ut som det står der, poengterer han.

– Du må likevel ha troen på at noen av dine ideer kan hjelpe Rosenborg?

– Ellers hadde ikke jeg vært interessert i det. Jeg vet jo at det at stort sett alle plasser jeg har vært har det fungert ganske bra. Det er noe du må ta med deg, og ta med deg den erfaringene du har fra mange forskjellige klubber, også de dårlige. Du må rette på det, og sørge for at de klarer å følge de ideene du har som trener. Både i kamp og på trening. Å skape en helhet er det som er treneren sin jobb.

– Jeg har sett Rosenborg én gang live i år mot Molde. De har spillere på laget som du kan se har kvalitet, og det er spillere som har mulighet til å utvikle seg. Alle spillertropper har kvalitet nok i seg, så gjelder det å få det frem sammen. Det får vi se når den tid kommer.