Arsenal får kritikk for planlagte oppsigelser. Samtidig kobles de til Chelsea-stjerne

– 55 planlagte oppsigelser i Arsenal. Kommer 48 timer etter at de angivelig åpnet samtaler om en ny kontrakt for Pierre-Emerick Aubameyang verdt 2,9 millioner kroner i uken, skriver BBC-journalisten Dan Roan på Twitter.

– Arsenal har tilbudt Willian en god kontrakt – for en spiller som – i beste fall – er en luksus å ha. Hvordan kan du få det til å gå opp med oppsigelser, spesielt for ansatte med lønninger på om lag 470 000 kroner i uken, spør Independent-journalisten Miguel Delaney retorisk.

Større tap enn forventet

I april kom nyheten om at Arsenals førstelagsspillere, samt manager Mikel Arteta, kutter lønnen med 12,5 prosent. Onsdag kveld varsler Arsenal at de forbereder nye kutt. Denne gangen er det ansatte i klubben som kan måtte komme til å gå.

De planlegger nå å si opp 55 ansatte, en avgjørelse som kommer til å bli vurdert de neste 30 dagene. Arsenal forklarer at de står overfor et mer betydelig og varig inntektstap enn de hadde håpet på grunn av koronakrisen.

– Vi tar ikke lett på dette, og har sett på alle ledd i klubben og utgiftene våre før vi nådde dette punktet. De foreslåtte endringene handler til syvende og sist om å sikre at vi tar denne flotte fotballklubben videre, skriver Arsenal i pressemeldingen.

Samtidig gjør «The Gunners» det klart at de trenger å kutte i kostnadene for at de kan fortsette å investere i laget.

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg forstår reaksjonene.

– Den type saker vekker alltid reaksjoner. Det er fordi fotballspillere har så enorme lønninger, og det kjøpes og selges for såpass store summer. Sammenligner man det med vanlige arbeidstakere, vil det alltid være en så himmelropende forskjell at det fort virker veldig umusikalsk, konstaterer Finstad Berg.

AKTUELL: Arsenal er angivelig i samtaler om å hente Willian i en gratisovergang. Foto: Phil Noble

– Gjør at selvfølgelig mange reagerer

At Arsenal angivelig er på spillerjakt, gjør ikke saken bedre. The Guardian er blant mediene som har meldt at London-klubben er i samtaler med Willian om en overgang. Brasilianeren, som er på utgående kontrakt i Chelsea, vil trolig tjene gode penger.

– Det blir sånn når disse to nyhetene kommer samtidig. På den ene siden forhandler Arsenal om en forholdsvis raus kontrakt til Willian, samtidig som de forbereder seg på å si opp ansatte som ikke er i nærheten av de samme lønningene som Willian får om han går til Arsenal, kommenterer Finstad Berg.

– Arsenal er ikke alene om å gå igjennom budsjettene ganske nøye under koronapausen. Det kommer til å sette ganske dype økonomiske spor i mange klubber. Det er for tidlig å si hva det kommer til å bety på sikt, men timingen her gjør at selvfølgelig mange reagerer, fortsetter hun.