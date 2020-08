Smittevernoverlege: – Munnbind kan gi falsk trygghet

Ferien er over for mange, og hverdagen er på vei tilbake. Det betyr at vi igjen må komme oss til og fra jobb, skole og møter.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland og helsebyråd Robert Steen (Ap) er blant dem som har gitt uttrykk for en bekymring vedrørende smittesituasjonen når antall mennesker på kollektivtransport i norske byer igjen vil øke.

Myndighetene har allerede varslet at nye anbefalinger om bruk av munnbind er på vei.

– Nye råd vil komme om få dager, sa Nakstad til TV 2 tirsdag.

– De færreste kan bruke det riktig

På Bybanen i Bergen møter vi smittevernoverlege i Bergen kommune, Karina Koller Løland. Daglig reiser i snitt 50-60 000 mennesker med Bybanen, og det er ventet at trafikken vil ta seg opp et normalnivå fra førstkommende mandag.

FORHOLDSREGLER: Smittevernoverlege i Bergen Kommune Karina Koller Løland spriter hendene til reporter Chris Ronald Hermansen. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Løland mener at en anbefaling om munnbind kan gi falsk trygghet.

- Jeg er litt redd for at folk får en falsk trygghet og at tenker at de kan være tettere på hverandre, eller gå ut selv om de er litt småsyk, så lenge de har på seg et munnbind. De færreste av oss klarer å bruke det riktig, sier Karina Løland Koller.

– Vask hender, hold avstand

Smittevernoverlegen presiserer at hun har full tiltro til at myndighetene gjør gode og grundige faglige vurderinger av en eventuell oppfordring til bruk av munnbind på kollektivtransport.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som kommer før det legges fram, men jeg stiller meg fullt og helt bak den anbefalingen de kommer med, når det skjer, sier hun.

Likevel mener hun at de viktigste grepene man kan ta for å unngå smittespredning, er kjent for de fleste.

– Det er de samme «kjedelige» tingene som vi har hørt i flere måneder. Vaske hender, holde avstand og bli hjemme om man føler seg syk. Det hjelper ikke å ta på seg et munnbind og gå ut hvis du er syk.

De gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet om bruk av munnbind, finner du her.