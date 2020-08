Reality-deltakeren husker ikke sexvideoen: – Ikke normal praksis

Bakgrunnen er at de to tiltalte hadde sex med samme kvinne i april 2019. Den ene av mennene filmet sexakten og delte dette på Snapchat.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ikke ha ant at hun ble filmet og heller ikke ha samtykket til dette. Mannen som hadde sex på dette tidspunktet, skal derimot ha vært klar over filmingen, da han både «smilte og vinket til kamera», ifølge påtalemyndigheten.

Sexvideoen ble filmet i en leilighet i et populært, sentrumsnært strøk i Oslo.

Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld. De tiltaltes forsvarere opplyser til TV 2 torsdag at ingen av de tiltalte ønsker at forsvarerne uttaler seg ytterligere til pressen om saken.

POLITIADVOKAT: Politiadvokat Marie Sverd Tvare i Oslo tingrett torsdag. Foto: Line Haus/TV 2

Ble raskt spredt på nettet

Begge mennene er tiltalt etter straffelovens paragraf 298, som omhandler seksuelt krenkende eller uanstendig atferd overfor noen som ikke har samtykket til dette.

Den ene mannen er i tillegg tiltalt etter straffelovens paragraf 266, som handler om krenkelse av en annens fred ved hensynsløs atferd. Det er med andre ord kun én av mennene som er tiltalt for å ha filmet og delt videoen.

De to mennene har tusenvis av følgere på sosiale medier, og sexvideoen ble dermed ikke overraskende fort spredt på internett.

FORSVARER: Advokat Kirsten Sigmond. Foto: Line Haus/TV 2

Ønsket ikke å se videoen

Politiadvokat Marie Sverd Tvare startet rettsdagen med å forklare at samleiet var frivillig, men at filmingen ikke var godkjent av den fornærmede kvinnen.

Venner og bekjente gjorde den fornærmede kjent med at videoen sirkulerte på internett, og fornærmede selv fikk se videoen gjennom venner.

I rettssalen ble sexvideoen vist to ganger. Den fornærmede dekket til ansiktet, og ønsket ikke å se når denne ble vist.

Husker ikke samleiet

Videoen viser at kvinnen har sex med de to tiltalte mennene.

Den ene tiltalte fortalte at han husker lite av kvelden.

– Jeg drakk meg hinsides full hver dag, det betød ikke noe om det var fredag eller søndag. Jeg var over gjennomsnittet beruset og full. Jeg kan ikke huske å ha filmet eller ha sendt en video, sier han.

Han sier at årsaken til at han drakk mye, var at han ikke håndterte medieoppslagene etter reality-deltakelsen.

Politiadvokaten spurte om hvordan han reagerte da han fant ut at det fantes en sexvideo.

FORSVARER: Advokat Nicolas Weiss-Andersen. Foto: Line Haus/TV 2

– Jeg reagerte litt sånn… Det er vanskelig å forklare. Jeg ble litt paff. Det er ikke normal praksis å filme folk sånn.

Den tiltalte forklarer videre at det er sannsynlig at det er han på videoen, siden det ikke var andre menn enn de to i leiligheten, men at han ikke kjenner igjen kroppen.

– Nå ser man ikke så mye av kroppen da, konstanterer han.

Tidligere dømt

Den andre tiltalte husker kvelden, og bekrefter at den andre mannen var med på samleiet, selv om vedkommende ikke husker dette.

Han sier også at han ikke tror fornærmede kan ha visst at hun ble filmet.

Begge de to tiltalte er tidligere straffedømt. Den ene mannen har fått et forelegg på 10.000 kroner etter at han filmet en seksuell handling, mens den andre tiltalte har blitt dømt to ganger på grunn av sedelighetssaker.