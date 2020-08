Nervøs Tone Damli (32) før konserten: – Ikke så digg

ALLSANG PÅ GRENSEN (TV 2): Den gravide artisten krysser fingrene for at kun søte toner kommer ut når hun opptrer på torsdagens Allsang på grensen.

Selv om ferien er over for mange, er det fremdeles sommerstemning å få torsdag kveld. Da er det nemlig klart for sesongens nest siste program av Allsang på grensen.

Blant artistene som opptrer, er også gravide Tone Damli (32). Hun er derimot mest bekymret for én ting.

– Jeg er litt spent på denne dagen selv, for jeg har ikke stått på scenen siden Grand Prix (Melodi Grand Prix, journ.anm) nå. Jeg blir jo veldig fort andpusten, og så har jeg sure oppstøt, så det er ikke så digg, ler 32-åringen og legger til:

– Det har gått greit på prøvene, så vi får se hvordan det går. Men jeg skal ikke springe for mye rundt, kjenner jeg, for da går det ikke.

– Skummelt

Den vordende tobarnsmoren har fra før datteren Billie (5), sammen med samboer, Markus Foss (37). Denne gang venter paret en liten gutt, og avslørte nyheten via et innlegg på Instagram.

– Jeg skal bli storesøster til en gutt, avslører fem år gamle Billie i videoen.

Tidligere i sommer fortalte Damli til TV 2 at hun er litt bekymret for datterens skolestart til høsten.

– Jeg synes jo tanken på skole kan være litt skummel, fordi barn kan være ganske nådeløse. Jeg tror at jeg har en ganske sterk datter, men jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli, jeg vet ikke hvordan hun kommer til å deale med skolen. Jeg tror hun er ganske klar, men at vi foreldre må stå der i ryggen, være klare til å backe og heie hele veien, sa hun den gang.

Skryter av kjæresten

Familien på snart fire har trolig en spennende, men travel høst i vente. For i tillegg til skolestart og en nært forestående fødsel, nærmer de seg slutten på det mye omtalte husbyggingsprosjektet i Bærum.

Sistnevnte vil Damli derimot ikke ta æren for.

– Det går veldig fint med husprosjektet. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg har gjort så mye. Markus er kjempeflink, han gjør masse. Han gjør egentlig alt han kan få gjort, så lenge det ikke forsinker prosessen, forteller hun til TV 2.

Samtidig lover hun kjæresten å komme sterkere tilbake.

– Jeg tenker at jeg kommer til å bidra mye mer når vi skal inn i huset. Jeg er god med kluten, og jeg kan være med på flyttingen, ler Damli og legger til at hun har en god unnskyldning:

– «Jeg skal ikke male og sånt heller vet du», sier jeg. Er gravid, kan skylde på det!