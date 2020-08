Reiten signerte ny Chelsea-kontrakt

Den norske landslagsspilleren blir belønnet for godt spill i London-klubben.

Guro Reiten (26) fikk 23 av 25 seriekamper for Chelsea denne sesongen. Nå har blåtrøyene sikret seg ferdighetene til Reiten de neste årene også. Kontrakten hun har signert varer ut 2023-sesongen, opplyser Chelsea på sin hjemmeside.

– Min første sesong var utrolig og jeg tror ikke det finnes en bedre plass for meg å være, enn å være i denne klubben, sier Reiten til Chelseas hjemmeside.

Reiten meldte overgang til Chelsea våren 2019. Hennes første sesong ble en stor suksess, noe som førte til at hun ble tatt ut til årets lag i PFA Women’s Super League. Reiten vant også ligaen og ligacupen i hennes første sesong for klubben

– Jeg er veldig fornøyd med tilværelsen her. Klubben har vist at de vil ha meg med videre, og jeg ønsker å bygge videre på det vi har på gang her, sier 26-åringen.

Reiten er den tredje nøkkelspilleren som forlenger med London-klubben. Tidligere har Chelsea forlenget med Bethany England og Erin Cuthbert.