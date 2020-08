Minneord vekker oppsikt: – Må karma finne dere alle

Et minneord har gått viralt etter at familien skyldte på blant annet president Donald Trump for 79 år gamle David W. Nagys død.

Fembarnsfaren døde 22. juli etter å ha fått påvist covid-19. I et minneord i lokalavisen i Jefferson i Texas går familien til frontalangrep på president Donald Trump og Texas-guvernør Greg Abbot.

«Familiemedlemmer mener Davids død var unødvendig. De legger skylden for hans død og alle andre uskyldige menneskers død på Trump, Abbot, og alle andre politikere som ikke tar denne pandemien seriøst, og som er mer opptatt av deres popularitet og stemmer enn liv», står det blant annet i minneordet, som nå sprer seg i USA.

Videre legger familien skylden på folk som ikke følger rådene fra helsepersonell, og som «mener deres «rett» til ikke å bære masker var viktigere enn at uskyldige mennesker døde».

Bilder av minneordet har nå blitt delt titusenvis av ganger i sosiale medier.

– Jeg var sint

Til Washington Post sier Stacey Nagy, enken etter David, at hun følte seg tvunget til å bruke ektemannens siste ord til å kreve endring.

– Jeg var sint på situasjonen og måten mennesker snakker om og behandler pandemien. Måten folk later som ingenting, sier 72-åringen til avisen.

– Det er på grunn av deres uforsiktighet, og fordi politikerne våre ikke får kontroll på dette, at så mange mennesker dør. Jeg var bare veldig, veldig sint. Det er derfor jeg skrev det, og jeg mente alt jeg skrev, følger hun opp.

Pandemien har ført til en økning av minneord som brukes til å fremme et politisk budskap, og Nagys er neppe det siste.

– Var redd det ville drepe han

Stacey og David hadde vært gift i 20 år, og flyttet til Texas for få år siden etter mange år i California.

Mens pandemien spredte seg i USA ble Stacey mer og mer bekymret for mannen, som hadde dårlig hjerte, høyt blodtrykk og diabetes.

– Jeg ville ikke at han skulle få det, for jeg var redd det ville drepe han.

Bekymringen gjorde at David ble lagt inn på et sykehjem etter å ha vært på sykehus for behandling. Kona turte ikke å ha han hjemme i tilfelle hun selv ble syk.

Det var vanskelig for paret å være fra hverandre, siden sykehjemmet ikke tillot gjester. Stacey snakket med ektemannen gjennom vinduet hver dag.

– Da det var tid for å dra tok vi begge hendene på vinduet og kysset hver vår side av det.

Utbruddet på sykehjemmet

Det som i utgangspunktet var et tiltak for å holde David frisk, ble raskt et mareritt. Tidlig i juli begynte han å føle seg dårlig og testet positivt for viruset. Det gjorde også 16 andre pasienter.

– Jeg trodde jeg gjorde det rette, og holdt han trygg, så ender han opp med å få det.

– Det er knusende, og å si at jeg var sint er å si det mildt. Det er derfor jeg skylder på alle disse menneskene. Sykdommen trengte ikke komme ut av kontroll, slik som nå, sier enken.

David ble raskt dårligere, og 22. juli døde han, en time etter at tre av hans fem barn hadde kommet på besøk.

– Han gjorde alt han skulle, men det gjorde ikke dere

Stacey forteller at hun følte seg hjelpesløs, og at hun så minneordet som en sjanse til å snakke ut om hvordan hun følte at landet hennes hadde sviktet familien. Hun håper beskjeden hennes vil få folk til å bruke masker

– Dave gjorde alt han skulle, men det gjorde ikke dere. Skam dere, jeg håper karma finner dere alle sammen! skriver hun.

David var patriot, men aldri særlig politisk. Stacey tror likevel den avdøde ektemannen ville vært stolt over henne.

– Jeg tror virkelig han ville vært stolt over at jeg stod opp for ham.