Boom i salget av munnbind: – Vi håper at vi har nok

– Denne selger vi mest av, forteller farmasøyt Ilona Hotvedt og viser frem en fem-pakning med munnbind på Vitusapotek på Jernbanetorget i Oslo.

Til tross for at det ikke foreligger en generell anbefaling om bruk av munnbind i Norge ennå, merker apotekene en enorm økning i etterspørsel.

Folkehelseinstituttet jobber i disse dager med sin faglige vurdering av bruk av munnbind. De har frist til 14. august, men trolig vil deler av anbefalingen komme allerede denne uken.

– Det øker for hver dag. Og vi kjenner på oss at de nye retningslinjene kommer rundt hjørnet, sier Hotvedt.

Fra juni til juli økte salget av munnbind hos Vitus-kjeden med hele 85 prosent.

– Vi håper at vi har nok. Vi har nettopp fått et parti som vi mener er tilstrekkelig foreløpig, men vi må nesten ta en uke om gangen, sier farmasøyten.

Størst økning i byene

Også Apotek1-kjeden har merket en økt etterspørsel etter munnbind i helgen og denne uken.

– Salgstallet har doblet seg mot juni måned både på kirurgiske munnbind (engangsbruk) og flergangsbruk i ull, skriver Karina Søby Eidukaitis, kommunikasjonsrådgiver i Apotek 1 til TV 2.

Nettapoteket Farmasiet skriver i en pressemelding at de tidoblet salget av munnbind forrige helg.

Daglig leder Hans Kristian Furuseth sier salgsøkningen var størst i de største byene og setter det i sammenheng med at mange er tilbake fra ferie og også skal tilbake på kontoret.

– For dyrt

Tidligere i sommer kjøpte mange nordmenn munnbind fordi de skulle ut og reise. Nå er det kanskje andre grunner til økningen.

– Jeg skal ikke reise, men jeg vil beskytte meg og hvis jeg er smittet vil jeg beskytte andre, sier Werner Zellien, som har kommet til apoteket i Oslo for å kjøpe en liten pakke med munnbind.

Prisen på 50 munnbind varierer fra 599 til 740 kroner på apotekene TV 2 kontaktet.

– En liten del burde vi betale, men ikke 600 kroner for 50 stykker. Det er for mye, mener Zellien.

Samtidig som det er økt etterspørsel av munnbind, ser man også en økning i smittespredningen i Norge.

Da FHI publiserte sin ukesrapport onsdag sa de at de var bekymret ettersom smitten øker for første gang siden mars.

– Fortsatt er smittespredningen i Norge på et lavt nivå, men samtidig så ser vi en økning i antall utbrudd. Vi er bekymret for at dette skal bli en økende trend og at vi får en generell økning i smittetallene, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI til TV 2.

Kan bli endring i Norge

1. august kom danske helsemyndigheter med en anbefaling om å bruke munnbind i kollektivtrafikken, særlig i rushtiden der man har problemer med å holde avstand.

Anbefalingen i Danmark kommer fordi kollektivtrafikken er økende etter ferien og etter gradvis gjenåpning av samfunnet.

Søren Brostrøm, som er direktør i Sundhetsstyrelsen, sier at de følger med på smittespredningen i samfunnet og om anbefalingen om munnbind skal utvides til kjøpesentre og forsamlingssteder.

I Norge har norske helsemyndigheter hittil ikke anbefalt bruk av munnbind. Men det kan endre seg raskt.

– Det er noe Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å vurdere i disse dager, om det er situasjoner der det er aktuelt å bruke munnbind, sier helseminister Bent Høie.

MUNNBIND: Helse- og omsorgsminister Bent Høie bar munnbind da han besøkte RK grafisk og Grafisk Kompani på Grorud, som har gått fra trykk av grafisk materiell til å produsere smittevernutstyr i mai. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Til konkrete situasjoner

Ifølge Høie er det foreløpig ikke problemer med å skaffe nok munnbind.

– Femti munnbind kan koste opp mot 800 kroner. Det kan bli kostbart for en familie. Hva tenker du om prisen?

– Det er klart at munnbind koster penger. Men sånn som situasjonen er i Norge nå, så er det nok mest aktuelt at det er i konkrete situasjoner det skal brukes munnbind. Så må vi vurdere om det er situasjoner der man skal få utdelt munnbind, eller det er situasjoner der en må ha med munnbind selv, sier helse- og omsorgsministeren.

– Kan det komme munnbind på «blå resept» til eldre og risikoutsatte mennesker?

– Det er ikke en situasjon som er aktuell nå, så får vi se på hvilke situasjoner er det Folkehelseinstituttet mener at munnbind er aktuelt å bruke, sier Høie.

FHI har frist 14. august med å komme med den faglige vurderingen om bruk av munnbind.

Allerede denne uken

FHI skal vurdere i hvilke situasjoner munnbind eventuelt bør brukes, oppgi kriterier for å anbefale det og beskrive hva som skal til for å endre rådet.

– Smittetallene i Norge er lave, så en generell bruk av munnbind har ikke vært anbefalt per nå. Men nå kommer vi med nye vurderinger og anbefalinger i neste uke, og deler av det kommer mot slutten av uken, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Bent Høie opplyser at det er i situasjonene det brukes munnbind i andre land, som det er mest aktuelt for Folkehelseinstituttet å se på.