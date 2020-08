Volvo har mye å takke norsk-svenske Jan Wilsgaard for.

Han ble ble ansatt på 50-tallet og var mannen bak designet på storsuksessen og etter hvert klassikeren 240, eller toførr som mange liker å kalle den.

Gjennom tre tiår var dette en av Norges aller mest solgte biler. I dag er det fremdeles mange av den ute på veiene. Spesielt populær er Volvo-klassikeren som ungdoms- og rånebil.

Sjelden mulighet

I bruktmarkedet ligger det rundt 30 eksemplarer av 240 til salgs akkurat nå. Og det er noen som stikker seg mer ut enn andre.

For eksempel en knall gul 1976-modell 242. Og her er det langt fra bare lakken som gjør denne helt spesiell.

Bilen er nemlig utstyrt og godkjent med en oppskremt Chevy 350 V8-motor, med Weiand kompressor!

– Det stemmer. Det ble satt inn en splitter ny V8-motor for noen år siden, med hvassere kamaksling og kompressor. Det var en periode det var populært å bygge om til slike motorer, i tillegg til at det var relativt kurant å få det godkjent. Slik er det ikke nå lenger, derfor er disse bilene ganske så attraktive, forteller Ståle Pettersen, selger hos Carfreaks.

Volvo 240: Dette er bilen som nekter å dø

Lakken skal være inspirert av gul-fargen på Volvo 850 T5 R.

Når 240 Turbo blir for kjedelig...

Bilen har ikke rullet mer enn drøyt 93.000 kilometer siden den forlot Volvo-fabrikken på 70-tallet. V8-motoren har gått langt mindre.

Plutselig ble ikke motorrommet like stort lenger. Her yter motoren rundt 300 hk.

– Ja, motoren ble kjøpt fabrikkny og har bare gått noen få mil hver sesong.

– Du blir sjef på stripa med denne?

­­­– Hehe, ja. Det er vel en viss fare for det. Dette må være bilen for deg som synes en vanlig 240 Turbo blir for kjedelig. Nå skal det sies at motoren er ganske snilt satt opp. Jeg tipper den leverer rundt 300 hk, forteller Ståle, og legger til:

– Det går ekstremt bra for å være en gammel 240. Bilen veier lite og motoren er sterk. Det er fort en våt drøm for enhver Volvo-råner dette her, ler han.

Bruktbil-annonsen til Espen er sett over 60.000 ganger

Eksosanlegget er også nytt, såkalt Supertrapp – hvor motstand og lyd kan justeres.

199.000 kroner

Et tydelig bevis på at du kjører en skikkelig gromvogn, er det digre luftinntaket på panseret. Det er ikke til pynt, men for å frigjøre plass til luftfilteret.

Den observante vil kanskje legge merke til den lille måleren, rett ved luftinntaket på panseret. Dette er rett og slett en bensintrykkmåler. På grunn av den store motoren, har nemlig bilen to bensinpumper.

– Når du skal bruke alle kreftene, aktiverer du bensinpumpe nummer to inne i bilen. Det er viktig for at motoren ikke skal gå for magert, forklarer Ståle.

Prisantydning på den 44 år gamle bilen ligger ikke overraskende godt over snittet. Nærmere bestemt 199.000 kroner. Også i Volvo-miljøet, koster det tydeligvis å være kar...

Test Volvo S60 Polestar engineered: Den tøffeste bilen deres på lenge

Både panseret og godbiten under er et godt stykke unna originalstand. Bilder: Carfreaks.

Stian slo til og kjøpte drømmebilen: