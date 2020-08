– Krysser fingrene for at det blir sesong

FOLGEFONNA: En oppblomstring av korona-epidemien og påfølgende stengning av landegrenser kan bli svært kritisk for vinteridrettsutøvere.

– Det vi må krysse fingrene for nå er at det blir sesong. For den dagen sesongen blir avlyst tror jeg skisporten sliter, sier forrige sesongs verdenscupvinner Aleksander Aamodt Kilde.

TV 2 møter ham og resten av det norske alpinlandslaget på isbreen Folgefonna i Jondal. Her forbereder de seg i uvisse om hva som er i vente.

– Vanligvis skulle vi reist til både Chile og New Zealand for å kjøre på vintersnø, men det skjer ikke nå. Planen var derfor å reise til Sveits, men nå ser det ut som om det blir "rødt" der også, sier Kilde.

Reisevirksomheten må begrenses

Nå håper han at det internasjonale skiforbundet (FIS) legger en plan for å faktisk gjennomføre sesongen.

– Jeg tror de må se på muligheten til å begrense reisevirksomheten, og heller samle konkurransene på færre steder. Jeg ser ingen annen utvei. Å reise og sende alle rundt i hele verden, det sier seg selv - det er jo spredning, forklarer han.

– Ikke som fotballen

Kilde vektlegger at det viktigste er fortsatt å følge helsemyndighetenes anbefalinger. Det gjør også lagkamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen, som samtidig mener vinteridrettsutøvere er i en spesiell situasjon.

– Det er ikke som i fotballen der du har en nasjonal liga hvor du kan bevege deg i en boble innad i nasjonen. Vi beveger oss på kryss av landegrenser hele sesongen, forklarer Nestvold-Haugen.

FIS jobber i disse dager med flere alternative sesongplaner. Utfordringene er i følge alpintsjef Claus Ryste at man knapt vet hva som vil skje frem i tid. Sesongen skal etter planen starte om to måneder i Østerrike.

– Vi er jo en stemme i FIS vi også, så vi får forsøke å være løsningorienterte. Men det er klart det er såpass lenge til sesongstart at det er vanskelig å være bastant på om det blir noe eller ikke. Men vi må prøve å få til skirenn, konstaterer sportssjefen.