Lene (59) og Knut (61) innestengt på luksusskip i Bodø: – Absurd situasjon

Siden tirsdag kveld har Lene Bjørlo og resten av passasjerene på luksuscruiset SeaDream Nelly vært innestengt etter at en danske testet positivt på covid-19.

Tirsdag kveld ble det kjent at en passasjer som hadde seilt med luksusskipet SeaDream Nelly hadde testet positivt etter hjemkomst til Danmark.

På søndag gikk nye passasjerer på skipet, og siden tirsdag kveld har både passasjerer og besetningen vært innestengt.

Skryter av servicen

Blant disse er Lene Bjørlo (59) og ektemannen Knut Johannessen (61) fra Lørenskog.

– Det startet på mandag da vi fikk beskjed om at vi ikke fikk gå i land. Tirsdag kveld fikk vi vite at en passasjer på det forrige seilaset hadde testet positivt, og da måtte vi ta med glassene våre ned på lugaren – og siden har vi vært her, sier Bjørlo på telefon til TV 2.

SPENT: Lene og ektemannen Knut er spent på hvor lenge de må være om bord i båten. Foto: Privat

Til tross for situasjonen skryter hun av servicen de får fra de som jobber på skipet.

– Vi blir veldig godt ivaretatt, og får alt av mat og drikke.

Håper å se Norge på avstand

Men det var ikke i karantene på en mindre lugar ekteparet trodde ferien skulle tilbringes.

– Det er en absurd situasjon, men sånn er det. Vi reiste på tur for å se ting, så vi håper vi får beskjed om at vi kan kjøre videre i ettermiddag, sier hun og legger til:

– Vi håper i det minste at vi kan se Norge på avstand, uten å gå i land.

For ekteparet ser mørkt på ti dager i karantene om bord på skipet.

– Vi har en dobbeltseng og et spisebord. Men det er ikke noe luft å få, så det kjenner vi litt på, sier Bjørlo.

Massetester mannskapet

Da SeaDream Nelly la til kai i Bodø onsdag morgen hadde kommunen gjort klart til massetesting. Men i første omgang er det kun mannskapet som testes.

Årsaken til det er inkubasjonstiden til viruset, og at passasjerene ikke har vært om bord samtidig som den smittede personen.

– Det er ingen om bord som har symptomer på luftveisinfeksjon, så den aller største sannsynligheten er at ingen er smittet, men for å være på den helt sikre siden så tester vi alle i mannskapet, sa smittevernlege Kai Brynjar Hagen til TV 2 tidligere onsdag.