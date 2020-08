Familien bryter tausheten: – Det kom som et stort sjokk

Familien bryter tausheten etter at prins Joachim fikk blodpropp i hjernen.

Nå bryter grevinne Alexandra og prins Joachims barn prins Felix og prins Nikolai tausheten etter at prins Joachims blodpropp i hjernen.

Prinsen har vært innlagt på sykehus i Frankrike siden slutten av juli, men ble tirsdag utskrevet.

De to sønnene har vært i tett kontakt med faren, skriver danske Se og Hør.

– Det hele kom som et stort sjokk for oss, da vi nettopp hadde avsluttet noen fantastisk skjønne feriedager sammen på Chateau de Cayx i forbindelse med prins Felix' fødselsdag, sier grevinnen gjennom sin presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen.

I juli var hele familien samlet på slottet deres i Sør-Frankrike i forbindelse med prins Felix' 18-årsdag.

– Vi er veldig lettet over at Hans Kongelige Høyhet, prins Joachim er utskrevet, sier familien.

Grevinne Alexandra understreker at familien har tenkt på Joachim hver dag.

– Mine sønner har heldigvis vært i løpende kontakt med sin far under innleggelsen. Prinsen ringte selv til dem dagen etter operasjonen, hvilket betydde utrolig mye for dem, sier hun.