Kritisk bok om Sveriges forhold til Nazi-Tyskland beslaglagt

Hele tredjeopplaget av boken «Det här är en svensk tiger» er fortsatt beslaglagt av svensk politi, skriver Expressen.

– Det er en trist beslutning, men jeg hadde stålsatt meg litt for at det kunne skje. Naturligvis hadde jeg håpet på at bøkene kunne frigis, sier den jødiske forfatteren Aron Flam.

Det var i juni at svensk politi beslagla 2.000 eksemplarer av Flams bok.

Forsiden var prydet av en satire over bildet «En svensk tiger», brukt i en reklamekampanje fra den svenske staten under den andre verdenskrig.

Forfatteren tiltalt

Det er det svenske Beredskapsmuseet som eier rettighetene til den opprinnelige tigertegningen, laget av Bertil Almquist og brukt til å mane svenskene til å ikke røpe viktig informasjon til potensielle spioner.

De likte dårlig Flams tigerversjon, som gjorde Hitler-hilsen og bar hakekors på armen.

I juli ble den svenske komikeren og forfatteren tiltalt for brudd på loven om opphavsrett. Ifølge tiltalen har Flam med «med vilje eller gjennom grov uaktsomhet brutt opphavsretten».

I en presseuttalelse sa kammeråklagare David Ludvigsson hos Åklagarmyndigheten at det er en sak som «i ytterste konsekvens handler om den prinsipielle konflikten mellom ytringsfrihet og opphavsrett».

Tidligere i år utga Flam boken, basert på en populær podkastserie, der han tok opp den svenske stillhetskulturen under andre verdenskrig og landets unnfallenhet overfor Nazi-Tyskland, ifølge SVT.

Tack @djuramossa (Beredskapsmuseet) för att ni anmäldre @AronFlam's bok Det här är en svensk tiger för upphovsrättsintrång. Annars hade jag aldrig hört talas om den, oerhört intressant läsning om hur skamligt illa Sverige betedde sig under andra världskriget. pic.twitter.com/CNpFRJ5ezV — Henrik D. Ragnevi 🍀 (@ragnevi) June 30, 2020

På sin Facebook-side sa Flam at det ikke «går å skille omslaget på boken fra innholdet», fordi det illustrerte innholdet. Derfor mente han det er snakk om sensur.

Samtidig trykte han nye opplag av boken, som det ifølge forlagets hjemmeside er stor etterspørsel etter.

– Svensk svik

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, skriver i en kommentar at Flam risikerer en halv million i bot, og at saken skal opp for svenske domstoler i slutten av september.

Ifølge Selbekk overskygger konflikten om opphavsrett en annen debatt som svenskene heller burde ta.

– Det handler om det sviket som Sverige begikk ved å samarbeide så tett som de gjorde med Nazi-Tyskland. Regjeringen stilte det svenske jernbanenettet til disposisjon for frakt av tyske soldater frem og tilbake til frontlinjene, blant annet i Norge, skriver Dagen-redaktøren.

(NTB/TV 2)