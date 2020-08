FHI mente det ikke var nødvendig å informere om koronasmitte

Kortversjon fra helsedepartementet:

Lengre versjon med eposter:

Onsdag 29. 07 klokka 16.09: Krisestaben i HOD fikk varsel på e-post fra FHI om smittet passasjer på Hurtigruten:

Til orientering

I dag ble vi informert om et covid-19 tilfelle bosatt i Hadsel som sannsynligvis ble smittet under reise på hurtigruteskip.

Personen reiste med hurtigskip MS Trollfjord 17. juli fra Stokmarknes til Tromsø og så videre samme dag med hurtigruteskip MS Roald Amundsen fra Tromsø-Svalbard (tur/retur) med tilbakekomst 24. juli, på morgenen. Utfra smittesporingen er det ikke klart hvor og når pasienten er smittet, men gitt inkubasjonstiden er det sannsynlig at smitten har skjedd enten på MS Trollfjord eller på MS Roald Amundsen.

Kommunelegen i Hadsel har vært i kontakt med kapteinen og ansvarlig lege på hurtigskipet. I samarbeid har de besluttet, ut fra et føre-var-prinsipp, å informere om dette offentlig. Selskapet planlegger å sende ut informasjon til passasjerene på de aktuelle turene og oppfordre til årvåkenhet dersom de skulle utvikle symptomer forenlig med Covid-19 og til rask kontakt med helsevesenet for testing. Tilsvarende informasjon vil også bli publisert av ansvarlig kommunelege.

Kommunelegen har vært i kontakt med FHI angående saken. Det er stor sannsynlighet for at smitte har skjedd fra en ukjent kilde på båten. Dermed kan flere av passasjerene ha blitt eksponert under reisene. Vi støtter derfor vurderingene som er gjort mht å gå ut med denne type generell informasjon for økt årvåkenhet og testing. Det forventetes at det kan være medieinteresse i saken.

17:38 samme dag kom følgende oppdatering på e-post fra FHI:

Til orientering – oppdatering:

Etter videre dialog mellom kommunen og ansvarlig lege på hurtigruteskipet er det nå bestemt at passasjerene som var på skipene i de aktuelle periodene vil få informasjon direkte om den mulige smitteeksponeringen og om at de bør ta kontakt med helsevesenet hvis de utvikler symptomer. Det er dermed ikke behov for at kommunen går ut offentlig med informasjon om mulig smitte på hurtigruteskipet. Hurtigruten har en kommunikasjonsplan på plass dersom det blir medieoppmerksomhet om saken.

Torsdag morgen 30.07. Statsråden orienteres muntlig av kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff om situasjonen og at Hurtigruten ville informere passasjerer.

Torsdag 30. juli 15:06: Kommunikasjonsdirektør Mona S Higraff får mail fra fungerende kommunikasjonssjef ved FHI, Kjetil Veire, som ber om innspill rundt Hurtigrutesaken fra Justisdepartementets fungerende kommunikasjonssjef Andreas Lorange og fra Higraff. Veire viser til en mail der FHI skriver at etter dialog mellom kommunen (Hadsel) og ansvarlig lege om bord, vil passasjerene få informasjon direkte om mulig smitteeksponering, og at kommunen ikke går ut offentlig med informasjon om mulig smitte på hurtigruteskipet. Kjetil Veire ber om innspill rundt medieoppmerksomheten. Lorange i JD påpeker at Hurtigruten bør gå ut med saken selv. Higraff i HOD spør om FHI vet om Hurtigruten kommer til å legge ut nettsak om at de har tatt kontakt med passasjerer og bedt dem være årvåkne for symptomer.

Torsdag 30. juli 17:23: Statsråden ble orientert om saken av kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff i følgende e-post:

Hei, Bent og t.o.

En person som har vært ombord på hurtigruta ( i to ulike hurtigruteskip) skal ha fått påvist covid 19. Det er sannsynlig at smitten har skjedd om bord og at flere kan være eksponert for smitte.

Passasjerene som var på skipene i de aktuelle periodene vil få informasjon direkte fra Hurtigruta om den mulige smitteeksponeringen og om at de bør ta kontakt med helsetjenesten hvis de utvikler symptomer. Fhi skriver under at Hurtigruta har utarbeidet en komm.plan for situasjonen. Jeg kjenner ikke innholdet i den, men både komm i JD og jeg har foreslått overfor komm i FHI at Hurtigruta ikke bare kontakter passasjerene direkte, men også vurderer å legge ut en nettsak for å vise at de er "på" og ansvarlige. Hdir har ellers fått et oppdrag fra Hod om å levere et notat om situasjonen, med bidrag fra FHI. Mona

Fredag 31.07. formiddag: Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff blir oppringt av kommunikasjonssjef Anne May Knudsen, Helse Nord. Knudsen orienterer om at to filippinske medarbeidere om bord på et hurtigruteskip har blitt fraktet til UNN, og har testet positivt på covid-19. Statsråden med flere orienteres i mail kl 11:28:

Hei, snakket nettopp med Anne May Knudsen/HN. Kort info – dette er alt Helse Nord hadde av info per nå: To filippinske medarbeidere om bord på hurtigruteskip som ligger til kai i Tromsø ble fraktet i vanlig drosje til UNN. De har nå testet positivt på covid 19.

Drosjen smittevaskes og sjåfør er satt i karantene. Mulig også et besetningsmedlem til på vei til sykehus. 177 passasjerer ombord er visstnok i land i Tromsø.

UNN har satt krisestab. HN skulle også ta kontakt i eierlinja. Mona

Fredag 31.07. 11:37: Svar fra statsråden:

Vi må få klarhet i om Hurtigruten her har brutt loven, når de har filippinsk mannskap og lar passasjerer gå i land.

Fredag 31.07. kl 12:35: Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff blir oppringt av Karin Strand i Hurtigruten som ønsket at HOD eller FHI tar kontakt med kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege om mediehenvendelser. Higraff forsøkte å ringe Ege uten å få kontakt. Ringte Strand opp igjen og henviste Hurtigruta til FHi eller Hdir ved behov for faglige råd.

Fredag rundt kl 13 blir saken offentlig kjent i mediene.