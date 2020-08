Pensjonist hadde vase verdt 80 millioner kroner i stueskapet

I over 50 år har en eldre kvinne oppbevart en vase fra det kinesiske Qing-dynastiets i et åpent skap.

En kinesisk vase ble lørdag solgt for 80 millioner kroner, etter å ha blitt oppdaget i skapet til en kvinne i 80-årene.

Auksjonshuset Sotheby's skriver at vasen, som er fra 1800-tallet, ble oppbevart i et hus Sentral-Europa i over 50 år før den ble oppdaget.

Eieren skal ha oppbevart porselensvasen, i et åpent skap, og hun hadde flere katter og hunder som daglig kretset rundt den.

Vasen ble ifølge CNN spesiallaget til Qianlong-keiseren, som regjerte i Qing-dynastiet i over 60 år.

VISES FREM: Vasen i kinesisk porselen ble produset i et svært begrenset opplag mellom 1742 og 1743. Her vises den frem på Sotheby's-avdelingen i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AP

– Et mirakel

Sotheby's beskriver vasen som en «teknisk tour de force».

– Det er et mirakel at denne ekstraordinære, skjøre vasen har overlevd et halvt århundre i et hus fullt av uttallige dyr, sier Sotheby's Asia-leder Nicolas Chow i en pressemelding.

GODT GREP: Nicolas Chow beskriver porselensvasen som en «teknisk tour de force». Foto: Kin Cheung/AP

I en YouTube-video forteller den nederlandske kunstkjenneren Johan Bosch van Rosenthal hvordan han ble invitert hjem til den eldre kvinnen for å se på kunsten hennes.

Den helt spesielle vasen var dekket av støv da kvinnen viste ham den.

– Vi kom til et rom med flere kinesiske kunstverk som ble arvet for mange år siden. Hennes fire katter gikk fritt rundt disse. Hun pekte ut en kinesisk vase i et skap, som var en kjær gjenstand som hun visste var spesiell og verdifull, sier han.

Vasen ble undersøkt av Sotheby's eksperter, som gikk mann av huse da de forstod hvor verdifull den var.

«Dette mesterverket er rangert som et av de mest komplekse og utsøkte porselenene fra Qianlong-perioden som noensinne har dukket opp på markedet,» skriver Sotheby's på sine nettsider.