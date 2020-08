Mange må ha hjemmekontor ut året: – Vi vet sjokkerende lite om hvordan det påvirker oss

Mange nordmenn har hatt hjemmekontor som følge av koronasituasjonen, men hvordan det egentlig påvirker oss vet man fortsatt lite om.

– Det er gjort sjokkerende lite god forskning på det, noe som er litt rart, siden det er diskutert mye også før denne situasjonen, sier psykolog Jan-Ole Hesselberg.

Mye av forskningen som er gjort er allerede utdatert fordi den teknologiske utviklingen har gått så fort. Han forteller at den forskningen som er gjort, tyder på at det varierer mye fra yrke til yrke om det er effektivt med hjemmekontor eller ikke.

– Noen studier viser at dersom man har et yrke som egner seg godt, som for eksempel informasjonsyrker der du har god fleksibilitet selv, kan det gi økt trivsel for arbeidstakeren med hjemmekontor.

En av hovedårsakene er at det blir enklere å sjonglere jobb og familieliv når man er hjemme.

– Antakelig er det sånn at hjemmekontor er positivt for hjemmesituasjonen, men spørsmålet er om det er positivt for jobben. Plutselig sitter man hjemme og ser at det må måkes, så går man og gjør det, sier Hesselberg.

Han forteller at en fransk studie fant at kvinner opplevde større tilfredshet med hjemmekontor, noe som kan ha sammenheng med at kvinner tradisjonelt kan ha mest ansvar for barna.

– Det er tusen forskjellige ting

At det er andre distraksjoner i hjemmet betyr likevel ikke at produktiviteten nødvendigvis går ned. Psykologen mener det er viktig å få fram at hjemmekontor ikke er én ting.

– Noen studier tyder på at produktiviteten øker med hjemmekontor, for selv om det dukker opp nye distraksjoner hjemme, slipper man unna mange av dem man møter på jobb. Det er et viktig poeng at hjemmekontor ikke er én ting, det er tusen forskjellige.

– Det er vanskelig å trekke enkle konklusjoner, fordi det som funker godt i én situasjon ikke nødvendigvis funker godt i en annen.

Om hjemmekontor fungerer godt eller ikke er forskjellig fra jobb til jobb, og menneske til menneske, forteller Hesselberg. Personlighet spiller antakelig en rolle. Noen studier viser at utadvendte trives mindre med hjemmekontor.

Skal hjemmekontoret bli en suksess vil man trolig tjene på å være strukturert.

– Det er yrkene som fungerer godt til hjemmekontor stiller ofte krav til at man er disiplinert, men igjen er det gjort sjokkerende lite god forskning.

Kan gå utover karrieren

Mange savner nok det sosiale når de har de har hjemmekontor. Det mener Hesselberg det er viktig at man tar tak i.

– Det er kjempeviktig, det er mindre sosialt hjemme. Tidligere har studier tydet på at de utadvendte får mindre ut av hjemmekontoret, men det er studier som er gjort før sosiale medier ble stort, så det kan kanskje veie opp for noe.

En ting man går glipp av ved hjemmekontor, er de uformelle treffpunktene. Det kan gå utover karrieren.

– Det er noen forskere som mener at det å ha mye hjemmekontor mens andre ikke har det, kan gå utover karrieren fordi du ikek får de samme arenaene for å bygge uformelle kontakter. Disse kan bidra til at man får bygget karriere.

– Ta initiativ

Psykologen mener det er en stor fare ved hjemmekontor.

– Jeg tror kanskje den store faren for en del er at de tar for lite sosialt initiativ. Så det å forsøke å være bevisst på det er viktig, ellers kan det får negative konsekvenser.

– Det bør nok flere være oppmerksomme på, og aktivt legge til rette for det å møte kolleger og venner fysisk eller på nett. Noen arbeidsplasser har opprettet digitale lunsjrom, men jeg vet ikke hvor godt det fungerer, sier Hesselberg.

Han tror vi får se mer forskning på området i tiden som kommer.

– Det er ganske essensielt på sikt for å få arbeidslivet til å fungere i en slik situasjon, avslutter Hesselberg.