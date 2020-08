Bloggerne-Iselin fryktet at forholdet til samboeren var over

Influenser Iselin Guttormsen (33) er en av profilene i høstens sesong av Bloggerne, og i dokuserien deler hun åpenhjertig om en tøff periode som hun gikk gjennom tidligere i år.

Mens hun gråter forteller hun TV-kameraene at hun har en vanskelig periode med samboeren.

BLOGGERNE-PROFIL: Iselin Guttormsen. Foto: Skjermdump TV 2

Se videoen fra Bloggerne i toppen av saken.

Da TV 2 snakker med Guttormsen på telefon under en pressedag for Bloggerne, forteller hun at hun viser en annen side av sitt liv denne sesongen.

– Denne sesongen av Bloggerne bærer preg av at jeg er åpen og ærlig om de tunge dagene når det kommer til min familiesituasjon. Det er dypere og tyngre enn det jeg tidligere har delt med TV-seerne, sier hun.

Hektisk tid

Guttormsen forteller om en hektisk periode i vinter og vår. Hun filmet til Bloggerne, fullførte sin utdanning som sexolog, startet opp podcasten G-punktet og lagde innhold til sosiale medier, samtidig som hun hadde hjemmekontor med sine to små døtre under korona-perioden.

– Jeg har vært hundre prosent mamma, hundre prosent student og hundre prosent arbeidstaker. Det har vært ganske heftig, sier hun.

Den hektiske hverdagen var en av tingene som preget forholdet til samboeren, forteller hun.

– Det var for mye for meg i en periode og jeg var veldig sliten, men det har også med det at jeg har opplevd utroskap. Nå har det gått to år, men jeg sitter og kjenner at mange ting fortsatt plager meg. Jeg ønsker å komme meg videre, så jeg legger mye press på meg selv, sier hun.

Influenseren har tidligere vært åpen om samboerens utroskap i media, i sin egen podcast og på sin egen blogg.

– Har det veldig bra i dag

På et tidspunkt fryktet Guttormsen at forholdet til samboeren skulle være over.

– Ja, jeg trodde det. Jeg var ved et punkt hvor jeg ikke orket å prosessere det mer. Men samtidig så visste jeg at vi hadde hatt det fint frem til da, så jeg tenkte at dette kunne være bare en periode, sier hun.

Paret tok tiden til hjelp, og hun forteller at de pratet mye om problemene.

– Jeg prøver å ikke dyrke de vonde følelsene, og vi har kommet oss gjennom den tunge tiden. Vi har det veldig bra i dag, og vi er fortsatt kjærester, sier hun.

Influenseren var sikker i sin sak om at hun ville dele følelsene sine foran TV-kameraene.

– Det er veldig rart å snakke om det, siden vi er på et fint sted nå. Men jeg synes det er viktig. Jeg har delt så mye om livet mitt, så det er urettferdig om man skal male et glansbilde om hvordan det er å gå videre etter utroskap. Det er vanlig at noen perioder er dritt, sier hun.

Guttormsens samboer ønsker ikke å tilføye noe til denne saken.

Ny sesong

I tillegg til Guttormsen er også influenserne Emma Ellingsen (18), Monica Nyhus (32), Joakim Kleven (27), Caroline Berg Eriksen (33) og Martine Lunde (24) med i den nye Bloggerne-sesongen.

Bloggerne har sesongpremiere mandag 17. august på TV 2 og TV 2 Sumo.