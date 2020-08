Knut og Kjartan selger Sommerhytta-premien

Kjartan Haugen (45) og Knut Ivar Pelerud (52) vant fjorårets sesong av Sommerhytta, og da ble de eiere av hytta som de hadde pusset opp i Røsneskilen i Halden.

Nå, omtrent to år etter at TV-programmet ble spilt inn, skal de selge hytta. Ekteparet forteller til TV 2 at det er flere årsaker til salget.

– Vi ser at vi ikke får brukt hytta så mye som vi ønsker, og vi liker ikke at den står tom, sier Haugen på telefon til TV 2.

Ekteparet er bosatt i Oslo, hvor Haugen jobber innen markedsføring, mens Pelerud jobber som lakei på Slottet. I fjor ble de foreldre til datteren Olivia, som fyller ett år i slutten av august.

Det er også en økonomisk årsak til hyttesalget, siden paret planlegger å jobbe mindre i tiden fremover.

– Det siste året har vi prioritert å jobbe mindre på grunn av Olivia, og slik vil det bli en stund fremover også. Vi ventet lenge på henne, så nå vil vi følge henne i tiden fremover, istedenfor at hun skal ha lange dager i barnehagen, sier Haugen.

– Det skjer så mye med henne hver dag de første årene, så vi vil ha med oss så mye som mulig, sier Pelerud.

Paret ble foreldre via surrogati, etter tre og et halvt år med venting.

Brukt hytta i ett år

Sommerhytta-innspillingen foregikk høsten 2018, og programmet ble sendt på TV 2 våren 2019. Det var først for omtrent ett år siden at paret fikk ta i bruk hytta.

I løpet av det siste året har de tilbrakt mye tid i Røsneskilen.

– I sommer har vi begge hatt pappapermisjon, så da har vi brukt hytta mye. Vi har trivdes kjempegodt i Røsneskilen og i Halden-området. Det har vært et fristed for oss, hvor vi har vært ute i hagen hele dagen eller brukt turområdet i nærheten, sier Pelerud.

– Også har vi blitt tatt utrolig godt imot av alle naboene. Det har nesten ikke gått en dag uten at vi har fått besøk av folk som kommer for å gratulere oss med hytta og har med gaver til datteren vår, legger han til.

Det har derfor ikke vært et enkelt valg å selge hytta.

– Det har gått i bølgedaler. Etter at vi har vært på hytta, så har vi tenkt at vi vil beholde den. Men vi føler at det er riktig at noen andre kan få glede av den nå, sier Pelerud.

Ekteparet forteller at de kommer til å vende tilbake til Røsneskilen for å besøke hyttenaboene som de har fått et godt forhold til.

– Vi håper at de nye eierne blir like glade i hytta som vi er, og at når vi snik-kjører forbi, så er den like fin. Vi er stolte av det vi har gjort der, sier Pelerud.

Prisantydningen på hytta er 3,8 millioner kroner. Hytta hadde en verdi på omtrent 3,5 millioner kroner da de vant den, men den har økt i verdi siden ekteparet har fullført loftsetasjen med to soverom og ei loftstue.

PÅ FINALEN: Slik så hytta ut etter at ekteparet hadde pusset opp i ti uker. Foto: Espen Solli/TV 2

Bråk etter finalen

Da paret ble kåret til vinnere av den tredje sesongen av Sommerhytta, mente de seks andre deltakerne at kåringen ikke foregikk på en rettferdig måte.

Deltakerne mente at det var sterke bindinger mellom vinnerne og noen av ekspertene, som fungerer som dommere i programmet, og de anklaget TV 2 og produksjonsselskapet Strix for skittent spill. Påstandene ble avvist av både TV 2, dommerne og vinnerparet selv.

– Har bråket etter Sommehytta-finalen påvirket hvordan dere føler for hytta?

– Like etter at finalen ble sendt på TV i fjor, så fikk vi ikke brukt hytta så mye, siden Olivia var nyfødt. Da vi kom tilbake til hytta i sommer, så var bråket rundt finalen et glemt kapittel, sier Pelerud.

– Vi tenker at slik er det i alle konkurranser, at alle gjerne vil vinne, men det var kun en som vant, og da blir de andre lei seg, sier han.

Paret er ikke bekymret for reaksjoner, nå som de selger premien som de tre andre deltakerparene ønsket å vinne.

– Når man vinner, så kan man gjøre hva man vil med premien. Vi har tenkt grundig gjennom det, og vi står for valget, sier Pelerud.

Den fjerde sesongen av Sommerhytta sendes på TV 2 i høst. Her kjemper en far og en sønn mot tre kjærestepar for å vinne sin egen hytte.