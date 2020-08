Det finnes sjeldne biler – og det finnes svært sjeldne biler. Denne Mercedesen, en W124 fra 1992, tilhører definitivt sistnevnte kategori. Og – nei det er ikke en vanlig 230E vi snakker om denne gangen ...

Ved første øyekast, og for et utrent øye, kan den kanskje bare se ut som en litt oppjazzet gammel Mercedes. Men dette er mer. Mye mer!

Den sorte 1992-modellen bygger i utgangspunktet på en original 500E. En bil som i seg selv er både en verdifull klassiker og sjelden. Men denne er ytterligere ombygget.

500E var en bil som ble håndbygget på Porsche-fabrikken i Zuffenhausen, like nord for Stuttgart.

Byggetiden per bil var 18 dager, noe som naturligvis medførte et nokså begrenset antall biler. Totalt ble det bygget så få som 10.479 eksemplarer, mellom 1991 og 1994.

Med 374 hestekrefter fra en V8-motor på 6 liter er den helsorte bilen alt annet enn en vanlig taxi-Mercedes. Faksimile fra Broommarked.no

Kostbar som ny

En ny Mercedes 500E blåste godt forbi millionen i nybilpris, og kun et fåtall slike biler finnes i Norge. At disse bilene nå er samlerobjekter og klassikere er ikke å ta for hardt i.

Som du kanskje allerede har skjønt, betyr betegnelsen at man har puttet inn 5-liters V8-motoren med 326 hester, fra den store S-klassen og SL-roadsteren i det kompakte E-Klasse karosseriet. Resultatet blir en herlig og diskret bil, med ytelser som kunne skremme vannet av de fleste.

0-100 km/t på 5,5 sekunder og kjøreegenskaper som sto fint i stil til ytelsene, gjorde 500 E – eller E500 som den ble hetende på slutten – til en herlig, sportslig cruiser og en bil som Mercedes fikk mye skryt for da den var ny.

500E 6,0 AMG

Men denne sorte bilen er, som nevnt, en enda "verre" utgave av E-Klassen.

Den har blitt ytterligere frisert opp hos AMG i Japan. Motoren her er på 6 liter og effekten har økt ytterligere. I denne bilen er effekten nå 347 hestekrefter og dreiemomentet er på 580 Nm. Den er med det neppe mindre morsom enn opphavet.

500 E hadde i utgangspunktet noe bredere skjermer enn de alminnelige E-Klassene. På denne bilen er de breddet ytterligere. Antagelig for å få plass til hjul og bremser, sistnevnte fra anerkjente Brembo, som passer til bilens smått ville ytelser.

Bilen ser ganske så brutalt ut,med sin helsorte framtoning. Også innvendig er sportssetene og resten av interiøret sort. Akkompagnert med detaljer i karbon, framfor treverk, som ellers var vanlig på E-Klasser fra denne perioden.

God investering

Innvendig er det sort skinn og karbon-detaljer som gjelder. Faksimile fra Broommarked.no

Se hele annonsen og alle bildene her.

Bilen står nå i Asker. Den selges av Auto11, som driver mest med Porsche, og den kommer opprinnelig fra Japan hvor også ombyggingen til 6,0 AMG er gjort. Trolig på 90-tallet en gang. Garantert en bil som vekket mye oppsikt den gangen. Det er vi overbevist om at den fortsatt vil gjøre.

Dette er definitivt en sjelden, morsom og sprek klassiker som fortsatt kan brukes som hverdags-bil i sommerhalvåret. Vi tror også at dette er en bil som vil være en hyggelig investering, om man tar godt vare på den. For dette er nesten like sjeldent som hønsetenner.

Vi gjør oppmerksom på at Broom og Broommarked har samme eier.

