Fagermo reagerer på Rekdals uttalelser: – Det tror jeg nesten ikke han har sagt

Dag-Eilev Fagermo er lite imponert over Kjetil Rekdal etter at sistnevnte kom med kommentarer om spillestilen hans.

Dag-Eilev Fagermo reagerer på kommentarene Kjetil Rekdal kom med om ham i Eurosport-programmet Fotballrunden. Den tidligere Vålerenga-treneren sa at Odd-spillerne denne sesongen har mindre rigide retningslinjer å spille etter.

Han mente også at nåværende Odd-trener Jan Frode Nornes har gjort en langt bedre jobb med Odd enn hva Fagermo fikk til med dem i fjor.

Det var søndag kveld, etter at Odd hadde slått Rosenborg 2-1, at Rekdal henvendte seg til Nornes i TV-sendingen.

– Jan Frode! Jeg leste det Odin Bjørtuft sa, om at du sannsynligvis ikke er like rigid og stram, og gir mer frihet enn det Fagermo gjør. Det er en av de største grunnene til at Odd er så gode som de er, innledet Rekdal, og ramset opp en rekke navn fra lagoppstillingen i fjor vår, som har spilt en liten eller ubetydelig rolle i år.

– Semb Berge har knapt vært med, Oldrup Jensen er ikke der, Børven er borte, Sander Svendsen er borte og nå er også Lauritsen borte. Det han (Nornes) har gjort med Odd, er per nå langt bedre enn det Fagermo klarte å gjøre med Odd i fjorårssesongen, vil jeg påstå, sa han og fortsatte:

– Det skal også sies at Fagermo imponerer veldig med Vålerenga, så poenget mitt er ikke å rakke ned på ham. Men at Odd har mindre rigide retningslinjer å spille etter, mener jeg synes veldig godt. Og det tror jeg er avgjørende for at Odd har greid å fange opp forfallene de har hatt i førsteelleveren sin og stallen så langt, sa Rekdal.

Responsen fra Nornes, etter å ha hørt analysen, var at ”Rekdal er en meget klok mann”.

– Vi har klar og tydelig filosofi i laget, og jeg har helt bevisst gitt mer frihet til spillerne der ute. Jeg ønsker å ha et større register å spille på i etablert angrepsspill, sa Odd-treneren på Eurosport-sendingen.

– Det tror jeg nesten ikke at han har sagt

Da TV 2 la frem uttalelsene til Rekdal for Fagermo trodde han nesten ikke det han hørte.

– Det er feil, det er direkte feil. Det er samme trener jeg har hatt med meg i 12 år, og samme lag som jeg trente frem til februar. Det tror jeg nesten ikke han har sagt.

– Han kan ikke ha sagt det, sier Vålerenga-sjefen.

Fagermo som tok over Vålerenga før årets sesong kommer med et stikk tilbake mot den tidligere VIF-treneren.

– Odd spiller med en 4-3-3-formasjon som er innarbeidet gjennom tolv år. Det er litt friere på siste tredjedel sier de, hvilken tvang er det i Vålerenga, eller var det da jeg trente Odd? Man slipper ut Aron Dønnum eller Osame Sahraoui, og lar dem bruke kreativiteten sin. Det er kunnskapsløshet av folk som ikke har spillestil selv, og ikke forstår viktigheten av det, men som er glad i å bytte formasjoner og strategier fra kamp til kamp. Det gjør ikke jeg, der kan man si jeg er rigid. Jeg står for kontinuitet og jobber for det. Men det er store rom for å slå seg løs i et Fagermo-system, sier Fagermo.

– Du kjenner deg ikke igjen i at du er en rigid og frihetsberøvende trener?

– Nei, men det er riktig at det er retningslinjer, og det mener jeg er viktig. Det er en grunn til at Odd har vært det tredje beste laget i Norge de siste ti sesongene uten ressurser. Du kan spørre Rekdal om han har klart det med lignende ressurser, svarer Fagermo.

- Om jeg satte på dem ei tvangstrøye ville de ikke vært så gode som de var

TV 2 ringte Kjetil Rekdal tirsdag for å få ham til å utdype uttalelsene sine fra søndagens TV-opptreden. Da forklarte han grundigere hva han mente med at Odd spilte mer rigid og med mindre frihet under Fagermo.

– Det er veldig fastlåst på den måten at når én spiller gjør det, så skal en annen spiller gjøre det. I Norge har vi tradisjonelt vært opptatt av faste spillemønstre, som kan gå ut over spillernes evne til intuisjon og kreativitet. Jeg er opptatt av å gi spillerne større frihet innenfor en gitt struktur. Det er viktig å finne den riktige balansen, sier Rekdal.

Han tviler på om spillere som Ghayas Zahid og Michael Barrantes, som han trente i henholdsvis Vålerenga og Aalesund, ville blomstret slik de gjorde om de ble fastlåst til én bestemt måte å spille på.

FLERE DUELLER: Kjetil Rekdal og Dag-Eilev Fagermo har møttes til flere dueller opp gjennom årene. Foto: Teigen, Trond Reidar

– Om jeg satte på dem ei tvangstrøye ville de ikke vært så gode som de var. Kanskje måtte vi skyve litt på mønster og struktur for å få ut det beste av dem.

– Fagermo er veldig klar på hvordan det skal spilles, og det har han hatt bra suksess med. Men det kan bli litt fastlåst i mønsteret, for hvis det ikke funker kjører du deg fast. Nornes har kanskje sluppet opp mer. Jeg la merke til det med en gang. Fortsatt er det slik at Odd dobler på kant, tripler på kant, fyller på i boksen og er massive på det. Men nå er de mer tydelig på å spille seg inn i mellomrom og bakrom i tillegg. De har flere måter å angripe på, sier Rekdal.

Flere poeng i fjor til samme tid

Etter 12 runder i fjor toppet Fagermos Odd tabellen med 28 poeng på 12 kamper. For øyeblikket er Nornes' Odd på tredjeplass med 22 poeng på 12 kamper.

– Står du likevel på at det Nornes har gjort med Odd så langt denne sesongen er bedre enn Fagermo hadde gjort på samme tidspunkt i fjor?

– Jeg står for det. Da hadde Odd også Semb Berge, Sander Svendsen, Oldrup Jensen og Torgeir Børven. Det betyr ikke at Fagermo har gjort en dårlig jobb. Odd var gode på våren i fjor også. Men det er et steg opp, uten at det er noen nedrakking på Odds vårsesong i 2019. Det Nornes har gjort er hakket mer imponerende. Mange trodde Odd skulle rase nedover tabellen, de fikk en grusom start og har spilt seks kamper nå uten Børven. Jeg tror ikke Odd har en stor nok stall til å henge med hele veien, det vil komme dårlige perioder, så jeg tror ikke de havner der de ligger nå. Kanskje vil også Vålerenga passere dem. Men Odd kommer ikke til å rase ned til 10. plass, tror Rekdal.

Han påberoper seg ikke å sitte på noen fasit, men sier han fikk bøttevis av motbør da han i sin tidlige trenerkarriere i Vålerenga eksperimenterte med flere ulike formasjoner mot ulik type motstand.

– Jeg utviklet spillernes evne til å håndtere alle mulige situasjoner, og spillere jeg har trent er blitt solgt til utenlandske klubber for til sammen 200 millioner, hevder Rekdal.

– Til syvende og sist handler det om hva som står på tavla etter 90 minutter. Det kommer alltid først. Det er mange måter å påvirke resultatet på, du kan gjøre som Glimt gjorde i 30 år: ligge i skyttergrava og kontre. Nå spiller Glimt annerledes, de er fortsatt fantastiske på kontringer, men når har de bygget på med intensitet i forsvarsspillet, de spiller ut lag som ligger lavt og har et kombinasjonsspill som kan rasere motstanderes forsvarsspill. For meg handler det om størst mulig spekter. Jeg ville aldri satset alt på ett kort, og kun én måte å spille på, sier Rekdal.