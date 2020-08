Hasenhüttl kåret til månedens manager i Premier League

Ralph Hasenhuttl (Southampton)

Tre seire, tre uavgjorte, null tap. 10-5 i målforskjell og blant annet 1-0-seier over Manchester City. Hevet laget enormt etter en høstsesong der det blant annet ble 0-9-tap hjemme mot Leicester og avsluttet til slutt på en trygg 11. plass.

Pep Guardiola (Manchester City)

Seks seire, null uavgjorte, ett tap. 25-2 i målforskjell og blant annet 4-0-seier over mester Liverpool. Kunne vunnet prisen for åttende gang, men måtte i stedet se at han for første gang i sin PL-karriere gikk en hel sesong uten å vinne den.

Jose Mourinho (Tottenham)

Fire seire, to uavgjorte og ett tap. 11-6 i målforskjell og blant annet 3-0-seier over Leicester og 2-1-seier over Nord-London-rival Arsenal. Det var med på å sikre tabellplassering foran erkerivalen for fjerde sesong på rad, samt Europaligaplass med det som ble 6. plass til slutt.

David Moyes (West Ham)

Tre seire, tre uavgjorte og ett tap. 14-8 i målforskjell og blant annet 3-2-seier over London-rival Chelsea og 1-1 borte mot Manchester United. Det, kombinert med viktige seire over bunnrivalene Norwich og Watford, var med på å sikre plassen for øst-londonerne.



Ole Gunnar Solskjaer (Manchester Unuted)



Fire seire, to uavgjorte og null tap. 15-5 i målforskjell og blant annet den helt avgjørende 2-0-seieren borte over Leicester i siste serierunde som sikret 3. plass og Champions League-spill neste sesong.