– Barn bør flytte hjemmefra når de er 16 år

– Jeg har fått en ide etter at jeg fikk barn og etter at de ble store, om at barn egentlig bør flytte hjemmefra når de er 16 år, sier forfatteren Nina Lykke i «En kveld hos Kloppen».

Lykke, som har gjort stor suksess med bøkene «Full spredning» og «Nei og atter nei» – der hun blant annet retter et kritisk blikk mot dagens barneoppdragelse – mener at barna da er klare for det som skulle møte dem.

– De oppfører seg som noen premiebarn overalt bortsett fra hjemme. De har ikke godt av å være sammen med foreldrene, for de skal være ute og fly. Så får de heller komme tilbake senere, forteller hun.

Egne premisser

Hun mener også at foreldre må få være foreldre på sin måte.

– Før jeg ble mor husker jeg at jeg så to foreldre som lekte med barnet sitt. De var sammen på sklien og klatret rundt med barnet på klatrestativet. Da tenkte jeg at det der kan ikke jeg gjøre, for det ser så kjedelig og slitsomt ut, forteller forfatteren.

Da hun selv ble mor, bestemte hun seg for å være det på sine egne premisser.

– Folk er jo forskjellige uansett om de har barn eller ikke, så da blir de jo forskjellige foreldre også. Man har ikke en mal, sier Lykke.

– Jeg skal være den trygge. De skal leke der ute sammen med andre barn eller seg selv, og så skal de kunne komme til meg. Det er ikke sånn at barn må ha voksne som blander seg i leken og sånn. De klarer seg helt fint uten, slår forfatteren fast.

Når Kloppen spør om hun tvang seg ned på gulvet for å leke litt med Lego og sånn, kommer svaret kjapt:

– Nei, nei, nei, ler Lykke.

Blander seg for mye

Heller ikke Linn Skåber (50) er noe fan av at voksne blander seg for mye inn i barnas lek.

– Det er som vi tvinger oss inn i en posisjon vi ikke skal være, sier den populære skuespilleren.

Hun har oppdratt sønnen Niels, som fyller 18 år i år.

– Jeg vil heller vise han hvor bra det er å være voksen, fremfor å bli et barn selv. Da har de noe å lengte etter, sier Skåber.

Skåber forteller at de lekene hun selv synes var artige, ble hun med på, men at hun bevisst har tatt litt avstand for å gjøre sønnen bedre rustet til voksenlivet.

– Det er innmari kjedelig å komme hjem til folk hvor du ser at her har barna overtatt verden, sier hun.

– Hvis det er beskyttelse på alle kanter, alt er teipet inn, det er leker overalt ... da kjenner jeg at nå besøker jeg et barns verden og ikke de vennene jeg egentlig skulle besøke, fortsetter hun.

Gode minner

– Jeg tror ikke alle barn ønsker å være i spotlighten hele tiden, slik vi lar dem være, sier Skåber.

Hun har et godt minne fra da hun selv var liten, som mange sikkert kjenner seg igjen i.

– Hvis jeg var helt stille og ikke lagde noe trøbbel, lot min mor og venninnene hennes meg sitte på kjøkkenet når de drakk vin. Jeg tror det er mange bra tanker som kan få utvikle seg av å se på de voksne framfor å være i ett med de voksne, avslutter hun.