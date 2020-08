Smitten øker i Norge for første gang på flere måneder

For første gang siden mars ser man en økende smittetrend i Norge. Det bekymrer FHI.

Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet sin ukentlige smitterapport. Den viser at smitten i Norge er på vei oppover.

Det er særlig utbruddene i Moss kommune, og på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen som fører til at smitten i Norge øker.

Det var VG som omtalte den økte smitten først.

Stigende trend

FHI sin ukesrapport viser at smitten i Norge fortsatt er på et lavt nivå, men etter en nedgang i antall covid-19 tilfeller fra uke 13 har det de to siste ukene vært en økning i antall meldte tilfeller med 196 i uke 31 mot 94 tilfeller uken før.

I rapporten står det videre at det er for tidlig å konkluderte med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend.

«Økt reiseaktivitet ser ut til å gi noe økt impert av smitte, og i hovedsak fra land omfattet av karanteneplikten. Dette vil bli overvåket nøye i tiden fremover», heter det i rapporten fra FHI.

Økt smitte fra utlandet

– Den samlede overvåkingen tyder imidlertid på at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at smitte i hovedsak foregår rundt kjente tilfeller og i forbindelse med reisevirksomhet, lokale utbrudd og klynger, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Hun legger til at smitte på cruiseskip som kom i havn i Tromsø, har bidratt til denne økningen.

Etter endringen i karantenebestemmelsene for innreise den 15. juli, har det vært en økning i antall tilfeller som er smittet i utlandet.

– Vi ser at de fleste som er smittet i utlandet, er smittet i «røde land», sier Vold.

Her blir folk smittet

I alt er 67 registrert smittet i utlandet de siste to ukene, av disse er 52 smittet i «røde land» og 15 i «grønne land».

De mest vanlige smittestedene utenlands var Kosovo (15), Spania (8), Sverige (8), Danmark (7), Serbia (7) og Romania (6). I tillegg var flere land smittested for fire eller færre personer (Polen, Tyskland, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Afghanistan, Irak, Libanon, Makedonia, Russland og Tyrkia).