Norsk bombeekspert: – Dette er ikke terror

Assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, er sikker på at eksplosjonen i Beirut ikke var en terrorhandling.

Eksplosjonen har så langt krevd minst 100 menneskeliv, og flere tusen er skadde. Over 200.000 er hjemløse på grunn av eksplosjonen.

Ryktene gikk først om at eksplosjonen skjedde i et bygg der det ble oppbevart fyrverkeri, men Nergaard så fort at dette ikke stemte.

– Jeg så med en gang at fyrverkeri ikke var plausibelt, etter å ha sett eksplosjonen og detonasjonshastigheten. Jeg forstod at det dreide seg om sivilt eller militært sprengstoff, og sa til sikkerhetssjefen vår at det trolig dreide seg om ammoniumnitrat, forteller Nergaard.

Libanons statsminister, Hassan Diab, uttalte sent tirsdag kveld at det var 2750 tonn ammoniumnitrat som eksploderte i havnen. Nergaard er klar på at alt tyder på at dette var en ulykke, og ikke et terrorangrep.

– Ammoniumnitrat blir veldig ustabilt under lagring, og eksplosjoner kan skje veldig lett. Dette startet med en brann i havna, så utviklet det seg til en massiv detonasjon. Dette er ikke terror, slår han fast.

– Totalt utenfor alle rammeverk

Etter gårsdagens eksplosjon har det dukket opp flere teorier om i hvilken grad det dreier seg om en ulykke eller et angrep. Landets sikkerhetssjef, general Abbas Ibrahim, har uttalt til Al Jazeera at eksplosjonen trolig er relatert til et lager med høyeksplosivt materiale, noe Nergaard synes virker troverdig.

– Det dukker alltid opp mange konspirasjonsteorier på grunn av Libanons historikk og de ulike grupperingene innad i landet. Jeg tror likevel forklaringen som har kommet fra Libanon er realistisk, sier Nergaard.

Han sier det er hårreisende at en så stor mengde ammoniumnitrat var lagret så nære en by.

– Det er helt totalt utenfor alle rammeverk å lagre sånt i nærheten av en by. Ammoniumnitrat blir veldig ustabilt under lagring, sier han.

Tror ikke andre elementer har vært involvert

Den pensjonerte bombeeksperten Anthony May har uttalt til CNN at sjokkbølgene og størrelsen på eksplosjonen minner han om en atombombe.

- Det er typiske trekk på en atombombe. Jeg sier ikke at bomben ikke inneholdt ammoniumnitrat, men det virker som det er andre elementer involvert også, har May uttalt til CNN.

Det har Nergaard liten tro på.

– Jeg tror ikke det. Det er lite i detonasjonsbilde som tyder på det. Hadde det vært våpenlagring i samme bygg hadde man sett fragmenter av for eksempel granater eller annet militært utstyr.

– Det er veldig lite plausibelt at det har vært andre typer katalyserende involvert, men man kan ikke utelukke at man har lagret andre typer sprengstoff når man har vært så slepphendt med ammoniumnitrat. Men det tror jeg er veldig lite sannsynlig.

Vil ikke oppgi antall lagre i Norge

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil av sikkerhetshensyn ikke oppgi hvor mange lagre med store mengder ammoniumnitrat det finnes i Norge.



I Norge benyttes ammoniumnitrat i hovedsak i gjødsel og til produksjon av eksplosiver. Stoffet blir strengt regulert.

Alle lagre med over 50 tonn ammoniumnitrat er underlagt tilsyn av DSB. Under disse mengdene er lagrene underlagt tilsyn av brannvesenet. De store lagrene blir fulgt opp tett ettersom de er del av den såkalte storulykkeforskriften.

Men DSB vil av sikkerhetshensyn ikke oppgi hvor mange som finnes, eller hvor disse er.

– Av hensynet til sikring offentliggjør ikke DSB antall lagre med store mengder ammoniumnitrat, sier seksjonssjef Gry Haugsnes i DSB.

Eksplosjonen har ført til store skader. Foto: AP

Medisinsk krise

Eksplosjonen rammer et Libanon som allerede er i krise. Den økonomiske krisen har gått hard utover helsevesenet, og mange private sykehus har blitt lagt ned.

Norges ambassadør til Libanon, Leni Stenseth, forteller at landet først håndterte koronakrisen bra, men at antall smittede har vært i eksplosiv vekst de siste ukene.

– Forrige uke hadde de ikke lenger kapasitet til alvorlig syke koronasmittede. Nå er tre sykehus ødelagt i eksplosjonen, og flere helsepersonell er døde.

– Det er et land som ligger nede for telling, og som ikke har kapasitet til så mange skadde som de opplever nå. Det er mange av de skadde som ikke får hjelpen de trenger, og vi hører hjerteskjærende historier om mennesker som blir avvist ved sykehusene, sier ambassadøren.