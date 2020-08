Åpen om sykdommen som rammer én av fem nordmenn: – Det er stigmatiserende

Realitystjerne Khloé Kardashian (36) forteller at hun sliter ekstra under koronakrisen.

Da den amerikanske realitystjernen Khloé Kardashian var rundt 12 år gammel, fikk hun sitt første migreneanfall. Det har hun slitt med siden.

Hun kunne være sengeliggende i timesvis, likevel var det ingen i den store Kardashian-familien som forstod hva hun gikk igjennom. Hun fikk derfor ofte kommentarer som «det er bare hodepine» eller at hun bare måtte «komme seg igjennom det».

–Dét er stigmaet med migrene, at det bare er hodepine, sier 36-åringen i et nylig intervju med det helsenettstedet Prevention, og legger til:

– Jeg var flau over å si at jeg led av det.

Hjernescanning viste skumle resultater

Som et resultat av at ingen i familien tok lidelsen hennes seriøst, valgte hun å holde tett om det, men forteller at det til tider kunne være svært skremmende.

– Noen ganger var det så ille at jeg ikke klarte å løfte hodet, og da jeg var så liten var det veldig skummelt.

Først fire år senere, som 16-åring, fikk realityprofilen hjelp av profesjonelle, etter at en venn av moren tipset henne om å oppsøke nevrolog.

Ifølge stjernen selv skal ulike prøver og hjernescanninger avdekket noen «virkelig skumle ting», men at hun til slutt ble diagnostisert med lidelsen migrene.

Ekstra ille under koronakrisen

På sitt verste kan Kardashian-søsteren huske å ha hatt opptil 12 kraftige migreneanfall månedlig i tre måneder. Etter flere grundige undersøkelser og god medisinering, har hun i de siste årene vært nede i ett til to anfall i uken.

Etter at koronakrisen førte til isolasjon og karantenetid også i USA, har realitystjernen blitt tvunget til å være alene med datteren, True (2). Det har ført til flere anfall, ifølge henne selv.

– I løpet av den første måneden med karantene, trente jeg ikke. Jeg tror vi alle bare var redde og prøvde å finne ut av ting. Jeg merket at jeg fikk flere anfall, og det kan ha vært stress, men også at jeg ikke trente, forteller hun.

Samtidig sliter hun med dårlig samvittighet for å ikke være en «god nok mor» for datteren, mens de må være hjemme på tomannshånd.

– Hun (True, journ.anm) er bare to år, så hun kommer ikke til å huske «mamma var en dårlig mor og lå på gulvet mens jeg lekte». Men det har hendt at jeg har vært på lekerommet hennes mens jeg har migrene og kun klarer å ligge på gulvet. Da sier hun «Mamma, lek» og jeg kan ikke forklare henne at jeg ikke kan. Da får jeg skyldfølelse. Jeg tror enhver nybakt mor vil gjøre det.

Ukontrollerbart

Mange som lider av migrene kan redusere anfallene ved å unngå triggere som blant annet stress, for lite søvn, «jetlag», inntak av rødvin, store høyder, å hoppe over måltider eller enkelte stoffer i kosthold, som nitrater.

For Kardashian-søsteren er symptomene på lidelsen derimot svært ujevne og uforutsigbare. Noen dager kan hun oppleve en voldsom følsomhet for lys og duft, men hun andre dager kan ha nedsatt syn, ekstrem kvalme og ukontrollerbar risting.

– Det er så skummelt. Spesielt når du er rundt noen som aldri har sett noen gå gjennom det, blir de virkelig bekymret, forteller hun til nettstedet.

20 prosent opplever migrene

Ifølge Norsk Helseinformatikk er årsaken til migreneanfall ukjent, men omtrent 15 prosent av alle kvinner og syv prosent alle menn lider av det.

Samtidig opplever omtrent en femtedel av befolkningen et eller flere migreneanfall i løpet av livet.

Forekomsten av migrene øker også fra puberteten av, men er hyppigst blant kvinner i 40-års alderen.