Lillestrøm-legender fortviler: – En negativ trend som kan ende i divisjonen under

Lillestrøms første sesong i Obos-ligaen har vært alt annet enn en suksesshistorie. Kun to seire har det blitt på syv forsøk. Laget har scoret færrest mål i divisjonen. I tillegg har supporterbråk preget klubben den siste tiden.

Etter hjemmetapet mot Sogndal på tirsdag, er Geir Bakkes lag nærmere direkte nedrykk enn opprykk.

Frode Kippe, «Mr. Lillestrøm», er nå en del av trenerteamet til klubben etter 18 år som spiller for klubben.

– Vi... Vi er preget av situasjonen sånn den har blitt. Det er høye forventninger til at vi kommer tilbake. Vi var godt rustet og fikk en god start, så har det begynt å butte litt i mot. Da er det lett å få dårlige følelser igjen, som vi har hatt de siste sesongene. Det må vi få snudd på fort, sier Kippe til TV 2.

Han sier at klubben dagen etter tapet mot Sogndal satt seg ned i et møte for å diskutere veien fremover.

– Vi må finne nye knagger og endre litt fokus. Vi må ta noen grep for vi har mye vi ikke får ut per nå. Vi må stimulere gruppen, for vi har sett litt handlingslammet og preget ut. Det er ikke så mye som skal til for å snu det, mener den tidligere klubbkapteinen.

– Kan ende i divisjonen under

Ivar Hoff trente Lillestrøm i flere perioder på 1970-tallet og har fulgt klubben hele livet. Han beskriver situasjonen på Åråsen slik:

– Nei, den er jo dramatisk den. Ser man trenden i det som foregår er det et bevis om hvilket nivå klubben befinner seg på. Det er en negativ trend som kan ende i divisjonen under.

72-åringen beskriver Lillestrøm som en klubb i en «fotballtåke». Han sier at de dårlige prestasjonene preger byen og mener at klubben burde slått bedre fra seg på nivå to.

KRITISK: Ivar Hoff er skuffet over hva Lillestrøm har prestert i 1. divisjon. Foto: TV 2

– Tromsø var helt kjørt i Eliteserien i fjor og mistet flere av sine beste spillere. De er ubeseiret hittil, mens Lillestrøm med 30 poeng i Eliteserien i fjor nå er på 10.plass. Ok, nå er det ikke helsvart, veien til Ranheim er ikke så lang, men veien til Tromsø lang, sier Hoff.

Avstanden mellom Tromsø og Lillestrøm er på hele 13 poeng etter syv runder. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er kritisk til sesongstarten til kanarifuglene.

– Det må være flaut for Lillestrøm å spille i OBOS-ligaen når de er en så stor klubb. Alle trodde at de skulle revansjere seg og være den klare favoritten til å rykke direkte opp. Sannheten er at det var de også. Klarer de ikke å rykke opp vil det være en katastrofesesong. Med den satsningen de har gjort, bør de klare det greit, sier eksperten.

– Alarmerende hvordan de fremstår

Mathisen tror likevel klubben vil kjempe om opprykk denne sesongen, men at de har satt seg selv i en vanskelig posisjon.

– Hadde det vært noen andre enn Geir Bakke og Petter Myhre som trente dem, hadde vi snakket om å skifte trenere. De har vært med i en årrekke og vet hva dette dreier seg om, sier han og legger til:

– Jeg har selv rykket opp og ned mellom divisjonene, og kommer man fra Eliteserien, så må man prestere bedre enn det LSK har gjort hittil. Det er alarmerende hvordan de fremstår.

TUNGT: Frode Kippe er preget av klubbens tunge sesongstart. Foto: Terje Pedersen

Kippe sier at han forstår kritikken.

– Vi vet at det er mye støy rundt og mange er svært kritiske, men vi kan ikke la oss påvirke det. Vi har klokkertro på det vi holder på med, men det har vært en tøff start. Det blir sikkert en tøff sesong i år også.

Klubblegenden er sikker på at klubben vil snu det og returnere til toppen av norsk fotball. Det er heller et spørsmål om hvor lang tid det tar.

– Folk forventer at vi vinner, og det skal vi også når vi er den klubben vi er. Vi bygge den den enheten, for vi har en sterk indre styrke, avslutter Kippe.