Vei stengt etter steinras

Veien er stengt mellom Nautgrovi og Bakkatunnelen i Aurland kommune på grunn av et steinras onsdag morgen.

Politiet opplyser at en bil står i raset. De som var i bilen har kommet seg ut.

Det er ikke meldt om at flere biler er involvert.

Klokken 09.40 meldte politiet at det har gått et lite ras på sørsiden av Bakkatunnelen og et større ras på nordsiden av tunnelen, men senere opplyser de at det kun dreier seg om ett ras.



Raset har gått på sørsiden av Bakkatunnelen.

Det er ikke meldt om skadde personer.

Saken oppdateres.