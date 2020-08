– Hadde det vært opp til meg, hadde jeg bedt om å få dra hjem

Sykkelsesongen 2020 er i gang igjen, men de økende smittetallene i mange europeiske land kompliserer planene til de norske proffene.

Frykten er at karantenereglene kan stikke kjepper i hjulene og føre til at prestisjetunge ritt i andre land går fløyten.

Likevel reiser en rekke norske proffer i disse dager til land der smittetallene øker.

Mange på reisefot

Onsdag formiddag reiser Carl Fredrik Hagen, etter nøye vurderinger, til Frankrike for å sykle rittet Tour de l'Ain fra og med torsdag. Planen er deretter å sykle Critérium du Dauphiné neste uke.

Odd Christian Eiking er allerede i Frankrike og blir værende helt til rittene eventuelt skulle bli avlyst.

Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm reiste tirsdag til Milano. Onsdag står Milano-Torino på menyen, før Milano-Sanremo skal unnagjøres på lørdag. Turen går deretter, i alle fall enn så lenge, til Frankrike og Critérium du Dauphiné neste uke.

Vegard Stake Laengen, som til daglig holder til i Italia, har flere franske ritt på menyen de neste ukene.

Uno-X-laget er på plass i Tsjekkia for å sykle Czech Tour fra og med torsdag.

I tillegg er Amund Grøndahl Jansen, Rasmus Fossum Tiller og Edvald Boasson Hagen i Italia og klare til ritt. Tobias Foss er i Polen for Polen rundt. Katrine Aalerud er i Andorra, mens Susanne Andersen er på treningsleir i Østerrike.

– Da kan også Tour de France ryke

Mest komplisert ser situasjonen ut å være for Kristoff, Bystrøm, Hagen, Eiking og Uno-X, som alle er i, eller på vei til, land som forventes å bli røde i nær fremtid.

Ekstra komplisert blir det av at de fleste av disse har planer om å reise hjem til Norge igjen før de så reiser utenlands igjen til andre ritt.

– Jeg og Alexander er på plass i Milano. Foreløpig kjører vi som planlagt i Italia og deretter Frankrike. Blir spennende å se om Frankrike blir rødt i løpet av uken. Da er jeg usikker på hva planen blir. Blir ikke akkurat overrasket hvis det skjer noen forandringer, sier Bystrøm til TV 2.

– Er det aktuelt å sykle i Frankrike om det blir rødt?

– Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg bedt om å få dra hjem. Men da kan jo også Tour de France ryke, så det er mye en skal tenke gjennom. Nærmeste flyplass fra Sanremo er jo også Nice, så da må man i tilfelle tilbake til Milano for å fly hjem. Vi får ta en vurdering sammen med laget om et par dager. En eventuell karantene i Norge etter Critérium du Dauphiné vil jo i så fall gjøre at NM (23.august) ryker, forklarer han.

Eiking sier til TV 2 at han først vil dra hjem om rittene skulle bli avlyst, mens Hagen bestemte seg for å reise til Frankrike etter en diskusjon med laglegen i Lotto Soudal.

Vil vurdere å bryte om Tsjekkia blir rødt

Uno-X har syv ryttere på plass i Tsjekkia før Czech Tour, som starter torsdag.

Tsjekkia risikerer også å bli et rødt land om kort tid.

– Vi forholder oss hele tiden til endelige beslutninger og reiseråd fra myndighetene, både i Norge, Danmark og ellers i EU. Det er aktuelt å stå av om det blir rødt, men samtidig er dette arbeidet til guttene, så vi ser på ulike muligheter, sier Haugland.

Av de syv rytterne som er på plass i Tsjekkia, er fem nordmenn og to dansker. Da Danmark har andre regler og rutiner enn Norge, er det en mulighet for at Haugland og co. kan la danskene fortsette i rittet, selv om de fem norske - Daniel og Markus Hoelgaard, Anders Skaarseth, Torstein Træen og Jonas Abrahamsen - skulle bestemme seg for å stå av.