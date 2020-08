Kommunelege har anmeldt mann som droppet karantene

Ifølge NRK besøkte mannen kjøpesenteret City Syd i Trondheim noen dager etter at han dro på han spontan handletur til Storlien i den «røde» regionen Jämtland i Sverige. Dette skrev mannen også om på Facebook.

Kommuneoverlege Leif Vonen mener at mannen har brutt paragraf 5 i smittevernforskriften om karanteneplikt ved ankomst til Norge.

– Jeg ønsker ikke lynsjestemning mot enkeltpersoner. Men det er såpass tydelig for meg at personen gjorde dette med vilje. Folk kan gjøre feil eller ikke få med seg hva som er riktig. Det er noe annet å bevisst bryte reglene – bare fordi det går an, sier kommuneoverlegen.

Den politianmeldte mannen sier til kanalen at han ikke føler seg som en lovbryter, og at han syns Storlien, som ligger så nær riksgrensen, bør være åpent for nordmenn.