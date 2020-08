Dovrebanen stengt sør for Trondheim

«Ledningen for togenes kjørestrøm henger nede over en strekning på flere hundre meter. Utbedring pågår. Varighet uviss, men strekningen åpnes neppe for persontrafikk i dag,» skriver Bane Nor på Twitter.

Stansen ble meldt av Bane Nor klokka 06.19 onsdag morgen. Regiontog mellom Oslo og Trondheim og lokaltog mellom Trondheim og Støren er rammet.