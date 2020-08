Dette er Krekar-kontakten (43) terrordømt for i Italia

Oslo tingrett tar onsdag stilling til om en norskiraker (43) kan varetektsfengsles mens utleveringsbegjæringen fra Italia behandles.

Påtalemyndigheten ber om fire uker i varetekt for 43-åringen.

43-åringen er ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) internasjonalt etterlyst for pågripelse og straffeforfølging i Italia.

Uten å være til stede i retten, ble mannen i juli 2019 dømt til ni års fengsel i Italia. Ifølge italienske myndigheter skal 43-åringen som er bosatt i Østfold spilt en sentral rolle i terrornettverket «Rawti Shax».

TV 2 har ikke fått tak i mannens forsvarer, advokat Henrik Boelhke, i forkant av fengslingsmøtet onsdag.

– Han bestrider at han skal fremstilles for varetektsfengsling og at det er grunnlag for utlevering. Han bestrider også riktigheten av den italienske dommen, selv om akkurat det ikke er relevant for det som skjer på onsdag, sa Boelhke til NTB tirsdag.

Samtaler ble avlyttet

Ifølge dommen fra Bolzano fungerte 43-åringen i en periode som nestkommanderende da Krekar sonet en dom i Kongsvinger fengsel.

Etter at PST pågrep Krekar i mars 2012, ble samtalene han senere hadde på besøksrommet i Kongsvinger fengsel avlyttet.

TV 2 har fått tilgang til den over 100 sider lange dommen fra Bolzano, der 43-åringens rolle i Rawti Shax omtales.

Sammen med en av Krekars nærmeste støttespillere, som en britisk domstol i 2017 dømte til seks års fengsel for å være IS-medlem, skal 43-åringen siden 2009 hatt en nøkkelrolle i nettverket.

Ifølge italienske myndigheter hadde organisasjonen Rawti Shax en åpen og en skjult dimensjon, og hemmelige celler med formål om å begå terrorhandlinger i Europa og Vesten.

Koordinerte hemmelig oppdrag

Dette sier dommen fra Bolzano, som bygger på et stort og samlet bevismateriale, om 43-åringen:

Som «utdanningsansvarlig» var han ideologen som skulle radikalisere nettverkets medlemmer. Han oversatte, publiserte og spredte Krekars budskap i Europa og Kurdistan.

Han koordinerte hemmelige oppdrag for å skaffe til veie våpen som skulle brukes i aksjoner i Europa.

Han brukte veldedige initiativ som dekke da det ble lagt hemmelige planer om å utføre utpressingsforsøk i Kurdistan, der myndighetspersoner skulle havne i «honningfella». Ifølge en samtale som ble romavlyttet i Kongsvinger fengsel i september 2012, reiste 43-åringen til Irak med Krekars godkjennelse, for å opprette et hjem for tidligere prostituerte til dette formålet.

Han hadde myndighet til å overføre penger til nettverkets aktiviteter og til familiene til såkalte martyrer. 43-åringen skal ifølge en samtale som ble romavlyttet i Kongsvinger fengsel, ha informert Krekar at han hadde overført «martyrpenger» til familiene til to jihadister.

På oppdrag fra Krekar utførte han oppdrag i Nord-Afrika og Midtøsten, der han etablerte og vedlikeholdt konfidensiell og strategisk kontakt med andre terrororganisasjoner.

Ifølge en avlytting PST utførte på oppdrag for italiensk politi, fortalte 43-åringen i en samtale i februar 2013 at han ikke hadde klart å opprette kontakter i Egypt. Årsaken var at egyptisk sikkerhetstjeneste hadde overvåket ham hele tiden, fordi norske myndigheter hadde bedt dem om å gjøre det.

Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi i november 2015.

Ba om våpen

43-åringen var blant dem som ble pågrepet i 2015, etter at den italienske statsadvokaten i den såkalte Roma-kjennelsen begjærte pågripelse og fengsling av medlemmene i nettverket.

Kjennelsen på 1161 sider inneholder utskrifter og referater fra avlyttede samtaler, og 43-åringens navn er gjengitt over 1500 ganger i dokumentet som presenterer bevisene for virksomheten til Rawti Shax.

I en samtale som italiensk politi overvåket i februar 2012, skal 43-åringen ha bedt kurderen Abdul Rahman Nauroz skaffe våpen:

– Kan du kjøpe meg to våpen og bringe dem til Nederland?

En italiensk antiterroretterforsker som vitnet under rettssaken i Bolzano, har forklart at våpnene ble spesifikt nevnt bare i den første samtalen. Senere ble «trær» og «blader» brukt som referanser til «våpen» og «magasiner», etter at at 43-åringen skal ha bedt Nauroz om det:

– Nå ba jeg deg om å skaffe våpen. Neste gang du snakker med meg, snakker vi om trær og blader.

Høyrisikofange

Nauroz ble senere dømt til seks års fengsel i Italia. Italienske påtalemyndigheter regner den antatte hovedmannen i den italienske cellen som særlig aktiv i å rekruttere nye jihadister, både via internett og gjennom virksomheten fra leiligheten sin i Merano.

I mars 2012 deltok Nauroz i en demonstrasjon sammen med Krekar utenfor Stortinget. I forkant av demonstrasjonen skal Nauroz ha møtt 43-åringen i Oslo, heter det i Bolzano-dommen.

Mulla Krekar blir ansett som å være en høyrisikofange i Italia, da han soner en 12 år lang fengselsdom for terrorplanlegging.

Den kurdiske islamisten har tidligere vært fengslet på Rebibbia-fengselet i Roma, men ble i sommer flyttet til Badu 'e Carros, som ligger i fjellbyen Nuoro, midt på øya Sardinia. Høysikkerhetsfengselet huser også lederskikkelser fra kriminelle mafiaorganisasjoner som Cosa Nostra, 'Ndrangheta og Camorra.