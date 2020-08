Mor risikerer livstid i fengsel for det hun gjorde for 32 år siden

Lesa Lopez (52) innrømmet alt etter at politiet rotet rundt i søppelkassen hennes og fikk bekreftet at det virkelig var henne som drepte babyen sin i 1988.

Det er først nå at saken er løst, ettersom rettsgenetikken er kommet såpass langt.

Det opplyser en talsperson for Alameda County-politiet, Ray Kelly, overfor AP.

Etter at California-kvinnen ble pågrepet 23. juli og siktet for drap, har Lopez innrømmet at hun var babyens mor, og at hun var involvert i dødsfallet.

Fødte i all hemmelighet

I avhør har Lopez fortalt at hun var 20 år gammel da hun ble gravid, og at hun skjulte graviditeten for alle.

Hun innrømmer å ha drept barnet like etter fødselen.

– Lopez, som var 20 år gammel da det skjedde, fortalte etterforskerne at hun skjule graviditeten for familien og vennene. Hun fortalte detaljer om hva som så skjedde, sier talspersonen.

Lopez er nå siktet for drap, og sitter nå i et fengsel i Santa Rita. Kausjonen er satt til 18 millioner kroner.

Det var 15. mai 1988 at to lekende barn kom over en papirpose som var lagt mellom trær og busker ved en elvebredde i Castro Valley i San Francisco.

I posen lå det et dødt spedbarn.

En obduksjon viste at gutten var i live da den ble født, og at han deretter ble drept.

Politiet kontaktet ifølge CBS lokale sykehus, sendte ut flere pressemeldinger og etterlysninger, og gjorde alt i sin makt for å spore opp babyens mor.

200 kom i begravelsen

Til tross for massiv mediedekning, ble guttens mor ikke funnet.

Babyen, som ble kalt «Baby John Doe», ble begravd i St. Leanders Church i San Leandro,

Mer enn 200 mennesker som hadde lest om det grufulle drapet i avisene møtte opp i kirken.

Presten ga i etterkant gutten navnet Richard Jayson Terrace Rein, som var navnene på flere av prestene i kirken.

Lette i søppelkassen

Først i 2005 fant myndighetene DNA-spor fra en kvinne i etterlatenskapene som var i papirposen.

Etterforskerne var sikre på at DNA-et tilhørte babyens mor, men på grunn av datidens teknologi klarte de ikke å identifisere gjerningspersonen.

Etter at politiet i fjor gjenopptok saken, og fikk hjelp av genetisk slektsforskning fra blant annet FBI og private laboratorier, klarte de til slutt å spore opp Lesa Lopez.

Talspersonen sier at politiet skaffet seg DNA-materiale fra Lopez' søppelbøtte for å se om det kunne matche funnet i papirposen.

I sommer kunne politiet konstatere at det virkelig var hun som drepte babyen sin.

Blir Lopez dømt for drapet, risikerer hun livstid i fengsel.