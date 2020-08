Koronasmitte på luksuscruise – derfor testes kun mannskapet

BODØ/OSLO (TV 2): Et luksuscruise har lagt til kai i Bodø, og hverken passasjerer eller mannskap får forlate båten.

Tirsdag kveld ble cruiseskipet SeaDream 1 dirigert fra Lofoten til Bodø, etter at selskapet tirsdag ble informert om at en gjest fra Danmark har fått påvist covid-19 ved en rutinekontroll ved ankomst til Danmark.

Personen som har fått påvist koronaviruset, var med på forrige seilas, som startet 21. juli og sluttet 2. august med ankomst i Tromsø.

Bodø kommune setter onsdag morgen i gang koronatesting av besetningsmedlemmene på skipet.

Massetesting

Ordfører Ida Pinnerud sier til TV 2 at de tirsdag kveld fikk telefon om å ta i mot cruiseskipet.

I løpet av kvelden rigget de opp et telt på havna, og gjorde klart til massetesting av mannskapet om bord.

– I første omgang er det kun mannskapet som testes, også har vi dialog med myndighetene om de øvrige passasjerene, sier ordføreren.

Alle passasjerer og mannskapet er nå i karantene om bord i båten, og ingen får forlate skipet.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til en løsning hvor ingen går i land uten at man er trygg på at de ikke er smittet, sier Pinnerød.

– Veldig alvorlig

Passasjerene på luksusskipet gikk om bord på søndag, og på grunn av inkubasjonstiden på viruset vil det være for tidlig å teste passasjerene, forklarer ordføreren til TV 2.

ALVORLIG: Bodø-ordfører Ida Pinnerød beskriver situasjonen som alvorlig. Foto: Truls Naas / TV 2

– Worst case er at det er mange som er smittet og mange som blir syke, men så langt er det ingenting som tyder på det, sier Pinnerød.

Likevel er ordføreren klar på at dette er alvorlig.

– Med tanke på det vi ser rundt om i Europa og Norge er det en veldig alvorlig situasjon, og det er kjempeviktig at vi tar det på høyeste alvor, sier Pinnerød.

Symptomfri

Smittevernlege Kai Brynjar Hagen forteller at det er 85 besetningsmedlemmer som nå skal testes.

– Det er ingen om bord som har symptomer på luftveisinfeksjon, så den aller største sannsynligheten er at ingen er smittet, men for å være på den helt sikre siden så tester vi alle i mannskapet, sier Hagen.

Luksusskipet SeaDream1 eies av forretningsmannen Atle Brynestad. Ifølge Avisa Nordland er det flere milliardærer om bord skipet.