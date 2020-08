Fotballryktene: Villa prøver å sabotere storklubbenes drømmesignering

Jack Grealish kan glippe for storklubbene, mens Juventus planlegger å dolke treneren i ryggen. Les dagens fotballrykter!

Aston Villa har planen klar for å beholde Jack Grealish. I løpet av de neste dagene kommer Birmingham-klubben til å tilby stjernespilleren en kontrakt verdt 1,2 millioner i uken, det er 500.000 kroner mer enn han tjener i uken nå. Villa håper dette vil gjøre at Grealish velger dem fremfor Manchester United eller Arsenal, hever The Sun.

Telefonen til Gabriel Magalhães begynner å gå varm. Den talentfulle midtstopperen har vært ryktet til flere storklubber i sommer. I forrige uke ble han kraftig ryktet til Manchester United, men det er et annet Premier League-lag som skal være i førersetet. Arsenal skal nemlig ha tatt innersvingen på United og være nærmest en signering av brasilianeren, hevder France Bleu Nord.

Liverpool, Wolverhampton og Crystal Palace har alle Ismaïla Sarr på ønskelisten sin. 22-åringen fra Senegal viste glimtvis hvilke kvaliteter han har denne sesongen, men flere klubber skal ha sett et potensiale i Watford-spilleren, skriver Watford Observer.

Liverpool hadde stor suksess da de hentet Andy Robertson fra Hull etter at de rykket ned. Nå prøver de seg på samme metode mot Norwich. Jürgen Klopp skal nemlig ønske å hente Jamal Lewis fra gultrøyene, hevder Mirror.

Burnley har satt seg på bakbeina når det kommer til å selge nøkkelspilleren James Tarkowski. Den robuste midtstopperen har vært ryktet til Leicester, men prislappen på 550 millioner skal ha skremt dem bort, skriver Daily Mail.

Juventus planlegger å dolke Maurizio Sarri i ryggen. 61-åringen klarte å vinne ligaen på første forsøk, men supporterne er lite imponert over måten de gjorde det på. Nå skal klubben ønske mer attraktiv fotball, og har dermed sett ut flere kandidater. Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini og Luciano Spalletti er de heteste navnene ifølge TuttoMercatoWeb.

Marcelo Bielsa jakter forsterkninger i Leeds United-laget som neste sesong skal spille i Premier League. Feyenoords midtstopper Marcos Senesi skal være en spiller Bielsa kjenner godt fra Argentina, og nå ønsker den karismatiske treneren å hente ham til Premier League, men det kan bli konkurranse. Everton, Sevilla og Atalanta skal også ønske seg 23-åringen, hevder TalkSport.