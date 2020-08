Vil Trump gå av?

Det er under tre måneder til presidentvalget her i USA. Som en del av oppvarmingen har Donald Trump sagt at valget kanskje bør utsettes.

Han har gjort det klart at han nødvendigvis ikke vil anerkjenne valgresultatet om han taper, og har de siste månedene forberedt velgerne på at nasjonen vil utsettes for massivt valgjuks.

Valgjuks

La oss ta det siste først. I over 150 år har amerikanske velgere avlagt stemmer gjennom postvesenet. Uten å dokumentere påstanden har presidenten hevdet at dette vil føre til juks i stor skala, og at stemmer per post derfor ikke bør være lov.

Delstatene har forskjellige regler for dette, men de aller fleste lar folk som enten ikke ønsker eller har mulighet til å møte opp ved et valglokale på valgdagen, avgi forhåndsstemme via postvesenet.

President Trump sier at posten ikke vil være i stand til å håndtere det massive antall poststemmer som er ventet som følge av at folk vil unngå et valglokale midt under en pandemi.

På sin side hevder det føderale postvesenet, USPS, at de skal klare å håndtere situasjonen, men alle forstår at selve valgresultatet med det kan vente på seg. Opptellingen vil ta lengre tid.

Hvis Trump taper

I flere intervjuer den siste tiden har President Donald Trump fastslått at et valgresultat bør foreligge raskt, uten begrunnelse.

Sist jeg dekket et amerikansk presidentvalg her i USA var i 2000. Da gikk det 36 dager fra valgdagen til selve resultatet var klart 13. desember samme år, og demokratenes Al Gore kunne gratulere George W. Bush med en knapp seier.

Overgangen til nytt presidentskap gikk helt greit. Med Bidens årelange politiske erfaring som senator (36 år) og visepresident (8 år) er det ikke sikkert at mange amerikanere er bekymret for en kortere overgangsperiode enn det vi er vant til. Hvis Donald Trump skulle tape – slik meningsmålingene tyder på nå.

Og nei, jeg skriver ikke at jeg tror han kommer til å tape. Det er tre måneder til valget og ingen debatter er avholdt enda.

Mye kan skje, og Bidens (77) høye alder kan gjøre valgkampen tung for den tidligere visepreisdenten.

Utsette valget

President Trump har, for å låne et uttrykk fra Fox News, «flørtet med å utsette valget». Ja, han har foreslått det. Men etter alt å dømme vet han at uten et valg, utløper hans periode 20. januar neste år.

Blir valget utsatt på grunn av pandemien, er det etter alt å dømme demokratenes leder i Huset, Nancy Pelosi, eller en annen demokrat, som tar over inntil videre.

Så hvorfor gjør Donald Trump dette? Hvorfor forsøker han å så tvil om hvorvidt presidentvalget kan gjennomføres på skikkelig vis?

Svaret kan ligge i det han selv sa i et intervju med journalisten Chris Wallace i Fox News for halvannen uke siden. Han gjorde det klart at han ikke nødvendigvis ville anerkjenne valgresultatet.

Vil Trump gå av?

Dette bidrar til å øke frykten for at han ikke vil akseptere et tap, hevde at han er utsatt for juks, og kreve at resultatet endres.

I 2000 var det Høyesterett som avgjorde resultatet til fordel for Bush. Med mindre amerikanerne faktisk blir utsatt for massivt juks, er det tvilsomt om dagens Høyesterett skulle velge å avgjøre valget på tvers av velgernes ønske. De mest konservative dommerne har vist at de som oftest velger å være tro til grunnlovsfedrenes intensjoner.

Sist onsdag ble borgerrettighetsforkjemperen og kongressmannen John Lewis gravlagt i delstaten Georgia. Tre tidligere presidenter var invitert til å si noen ord under minnestunden. President Donald Trump var ikke tilstede.

Hans tre forgjengere, Barack Obama, Bill Clinton og republikaneren George W. Bush advarte mot at det amerikanske demokratiet var under angrep, og at det må beskyttes.

Helt siden han inntok Det hvite hus har USAs 45. president beskyldt oss journalister for å lyve og å spre falsk informasjon.

Beskyldningene har tiltatt i det siste. Han vet at vi står i veien for ham om han ikke ønsker å følge spillereglene. Det er jobben vår.