Trump tror det var et angrep: – Ser ut som det basert på eksplosjonen

USAs president Donald Trump sa på en pressekonferanse tirsdag kveld at han har rådført seg med sine militære generaler og at de ser på eksplosjonen i Beirut som et angrep.

Sent tirsdag kveld uttalte Libanons president, Michel Aoun at landet har erklært krise i to uker etter den enorme eksplosjonen i havnen i Beirut.

Aoun sa det stod flere tusen tonn usikret ammoniumnitrat lagret i havna. Stoffet brukes blant annet i sprengstoff og i kunstgjødsel.

Landets utenriksminister bekreftet også dette, men sier det ikke er mulig å fastslå årsaken til den stor eksplosjonen før saken er ferdig etterforsket.

– Ser ut som et forferdelig angrep

USAs president derimot, var under sin pressekonferanse tirsdag overbevist om at det dreide seg om et angrep.

– Det ser ut som et forferdelig angrep, sa presidenten.

Trump ble konfrontert med påstanden, og begrunnet den med informasjon han har fått gjennom samtaler med amerikanske generaler.

– Du kaller dette et angrep. Er du sikker på at dette var et angrep og ikke en ulykke?

– Det ser ut som det basert på eksplosjonen. Jeg har vært i samtaler med noen av våre flotte generaler, og de sa de ikke trodde dette var en fabrikk-eksplosjon av noe slag. De trodde dette var et angrep, og at det var en slags bombe som eksploderte, sa Trump.

Tilbyr støtte

Presidenten kom også med lovnader om at USA vil hjelpe Libanon i situasjonen som har oppstått.

– Våre bønner går til ofrene og de pårørende. USA er klare til å bistå Libanon, sa Trump.

Han sa også at USA har et veldig godt forhold til Libanons befolkning, og at de vil være der for å hjelpe.