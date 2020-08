Solbakken ga klubblegende skjennepreken før storkampen

Når FC København spiller for kvartfinale mot Istanbul Basaksehir onsdag kveld, blir det uten en av klubbens største legender.

FCK-Istanbul Basaksehir ser du på TV 2 Sport 1 eller Sumo fra kl. 18.30 onsdag kveld.

I forrige uke bekreftet nemlig FC København av de skiller lag med Dame N'Doye. Den 35 år gamle spissen, som har vært skadeplaget det siste året, fikk en glødende avskjed av Ståle Solbakken.

– Han er uten tvil den beste spissen i klubbens og Superligaens historie, sa Solbakken til klubbens nettsider.

Samtidig fortalte han at FC København hadde tilbudt spissen to forskjellige avtaler: En kortidskontrakt der han kunne spille mot Basaksehir, og en kontrakt som ville strukket seg til neste sommer.

N'Doye takket nei til begge deler. Og han gikk ikke stille i dørene. På Instagram skrev han at kontraktsforslagene var så dårlige at det tvang ham til å dra, ifølge danske BT. Det fikk Solbakken med seg.

KLUBBLEGENDE: Dame N'Doye. Foto: Anders Kjaerbye

– Hans forklaring eller unnskyldning til meg var at han bare svarte på noe på Instagram som noen hadde skrevet til ham. At han var pengegrisk eller noe sånt. Og derfor svarte han slik. Men det var jo umodent, sier Solbakken til BT.

– Jeg har sagt til ham at det er totalt uakseptabelt, fortsetter den norske trenerprofilen.

N'Doye har vært i FC København i to perioder. Fra 2009 til 2012, og fra 2018 til kontrakten hans nylig løp ut. Og han har tilsynelatende knyttet et tett bånd til Solbakken.

– Han har ringt til meg om dagen og om natten. Når han har penger, og når han ikke har penger. Når han er trist og lykkelig, når han skifter klubb og når han er i andre klubber. Andre trenere har ringt til meg. Slaven Bilic, da han var i Lokomotiv Moskva, hvor han spurte: «Hva er det med han der Doye?», siteres Solbakken.

Men til tross for den siste kontraktskonflikten, understreker 52-åringen at han ikke bærer nag til den senegalesiske veteranen.

– Jeg har snakket med ham i fire-fem minutter også i dag. Han er okay. Vi er okay, sier Solbakken, og varsler at N'Doye vil få sin hyllest når publikum får lov til å returnere til Parken.

FC København ligger under 0-1 før returoppgjøret mot Basaksehir onsdag kveld. Tar danskene seg videre, møter de etter alt å dømme Manchester United i kvartfinalen.

– Vi skal først gjennom en manndomsprøve som akkurat nå virker stor, skrev Solbakken i en SMS til TV 2 da trekningen ble klar.

FCK-Istanbul Basaksehir ser du på TV 2 Sport 1 eller Sumo fra kl. 18.30.