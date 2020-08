Dette skal være årsaken til den enorme eksplosjonen

Over 73 personer er døde og 3700 er skadet etter den massive eksplosjonen som rystet det populære havneområdet i Libanons hovedstad Beirut tirsdag, og myndighetene forventer at antallet døde og skadede vil stige.

Byens guvernør Marwan Abboud sier eksplosjonen gir ham assosiasjoner til atombombene ved Hiroshima og Nagasaki på slutten av andre verdenskrig.

– I hele mitt liv har jeg aldri sett ødeleggelse på dette nivået. Dette er en nasjonal katastrofe, sier han ifølge CNN.

Libanons statsminister, Hassan Diab, uttalte sent tirsdag kveld at 2750 tonn med ammoniumnitrat eksploderte i havnen, ifølge BBC.

Ifølge Diab stod stoffet lagret på en usikker måte.

Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som bestanddel i sprengstoff.

Innenriksministeren i landet, Mohammad Fahmi, sier at årsaken til den enorme eksplosjonen vil bli fastslått etter at etterforskningen av saken er ferdig, ifølge Reuters.

Men han sier at utifra den informasjonen de sitter på så er en av grunnene at et eksplosivt stoff har eksplodert.

Den store eksplosjonen sendte ut en stor soppformet sjokkbølge. En Al Jazeera-korrespondent på stedet fortalte at biler ble kastet flere etasjer opp i luften, og eksplosjonen ble merket på Kypros, hundrevis av kilometer unna.

Lover avsløringer

Årsaken til eksplosjonen er fortsatt ukjent, og innledningsvis ble det nevnt flere mulige teorier, deriblant at et lager med fyrverkeri hadde tatt fyr.

Israel, som har hatt flere grensekonflikter med Libanon de siste ukene, var også kjapt ute og fortalte at de ikke hadde noe med eksplosjonen å gjøre.

Uansett hva som er årsaken, forteller landets statsminister at de som kan holdes ansvarlig vil bli straffet.

– De ansvarlige vil betale for det som er skjedd, uttalte han i en TV-sendt tale tirsdag kveld.

Han ønsket da ikke gå inn i detaljer om hva som er skjedd, men fortalte at «avsløringer om dette farlige varehuset som har vært til stede siden 2014 vil offentliggjøres».

Statsministeren omtaler eksplosjonen som en katastrofe, og uttalte under TV-talen at deres prioritet nå er å hente ut de døde og behandle de skadde.

Samtidig oppfordret han land til å bidra med hjelp i etterkant av hendelsen.

Flere teorier

BBC skriver at eksplosjonen kommer på en sensitiv tid for landet, som befinner seg i en dyp økonomisk krise som har fått gamle konflikter til å blusse opp.

Deriblant ble det innledningsvis spekulert i hvorvidt eksplosjonen kunne ha sammenheng med den pågående rettsaken etter drapet på landets tidligere statsminister Rafik Hariri, som ble drept i en kraftig bilbombe i Beirut i 2005. Det er ventet en kjennelse i den saken fredag.

Tirsdag var det også store demonstrasjoner mot myndighetenes energidepartement der. BBC poengterer at myndighetene anser tirsdagens eksplosjon som en ulykke.

Et lager i havnen det ifølge NTB har vært knyttet stor bekymring rundt de siste årene, har huset en megnde ammoniumnitrat. Det brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Landets sikkerhetssjef, general Abbas Ibrahim, har uttalt til Al Jazeera at eksplosjonen trolig er relatert til et lager med høyeksplosivt materiale, men det er uklart om det er snakk om det samme lageret.