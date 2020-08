Stefan Johansen og Fulham tilbake i Premier League – sikret 1,6 milliarder

Brentford - Fulham 1-2 (0-0)

Tirsdag kveld kjempet Brentford og Fulham om den siste plassen i neste års Premier League. Den kampen vant Fulham, som betyr at de slår følge med Leeds og West Bromwich opp på øverste nivå i engelsk fotball.

Fulham rykket ned fra Premier League i 2019, og rykker dermed opp igjen på første forsøk.

Etter kampen stormet alle i Fulham-leiren banen, og det ble utdelt klemmer og felt noen gledestårer.

Bryan ble helten etter ekstraomganger

Men det måtte ekstraomganger til for å avgjøre opprykksfinalen mellom de to London-klubbene.

Etter 104 minutter uten scoringer fikk Fulham et frispark fra 40 meter. Joe Bryan lurte rett og slett alt og alle, og istedenfor å legge inn klemte han til og satte inn 1-0.

Bryan ble definitivt den store helten da han helt på tampen av andre ekstraomgang satte inn Fulhams andre scoring.

– Jeg er ikke helten. Alle, fansen og folk rundt oss som har vært med oss hele sesongen er helter, sier Bryan til Sky Sports.

– Jeg kan ikke beskrive det. Det føles helt spesielt. Vi har blitt avskrevet flere ganger dette året, ingen snakket om oss. De snakket om Brentford og Leeds. Det viser hvilken garderobekultur vi har, for det er ikke mange lag som rykker rett opp igjen, sier Fulham-kaptein Tom Cairney til Sky Sports.

Fulham-manager Scott Parker var en stolt mann denne tirsdagskvelden.

– Det som gjør meg så glad er at denne gruppen klarte dette, men for bare ett år siden var det en spillergruppe som slet psykisk. Jeg blir så stolt, for i dag så jeg dem som et lag som representerer det jeg har sagt til dem de siste 12 månedene, sier han til Sky Sports.

På overtid satte Henrik Dalsgaard inn reduseringen for Brentford, men det ble med et trøstemål for vertene.

Stefan Johansen var på benken for Fulham, men kom ikke innpå i løpet av kampen.

Store summer som belønning

Opprykksfinalen kalles ofte verdens mest lukrative fotballkamp på grunn av de enorme inntektene et opprykk til Premier League gir.

For Fulham betyr dette en inntekt på 1,6 milliarder norske kroner over de neste tre årene.

Det er konsulentselskapet Deloitte som har regnet hva et opprykk til Premier League er verdt. Mesteparten av inntektene kommer gjennom Premier Leagues TV-avtaler.