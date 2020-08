Superstjerne dropper US Open

Rafael Nadal, som vant US Open i fjor, er den siste stjernen som trekker seg fra årets turnering. Grunnen er at han er bekymret for det økte antallet smittetilfeller den siste tiden.

– Etter lang betenkningstid har jeg bestemt meg for ikke å spille US Open i år. Situasjonen er veldig komplisert over hele verden og koronasmitten øker. Det ser ut som at vi fortsatt ikke har kontroll på det, skriver Nadal på Twitter.

Spanjolen viser videre til at storturneringen Madrid Open ble avlyst tirsdag på grunn av et nytt oppsving i smittetilfeller i Spania.

– Dette er en avgjørelse jeg aldri ønsket å ta, men jeg har bestemt meg for å lytte til hjertet, skriver spanjolen.

Etter planen skal US Open starte 31. august. Andre stjernenavn som Nick Kyrgios og Ashleigh Barty bekreftet i forrige uke at heller ikke de vil delta.

Forrige uke snakket Casper Ruud om sin deltakelse i turneringen.

– Det blir US Open på meg hvis det blir spilt. Det er selvfølgelig i USA, landet som er mest utsatt for korona, men jeg har på en måte ikke råd til ikke å dra over, føler jeg, sa Ruud til TV 2.

– Jeg tenker mest på rankingen. Hvis jeg kan komme høyere på rankingen, så skal ikke jeg sitte hjemme på sofaen og være for redd for å dra over. Det er først og fremst det jeg tenker på, ranking er det viktigste vi har i tennis, fortsatte han.