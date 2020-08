FHI: Ytterligere fem smittet etter Hurtigruten-utbruddet

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at fire nye passasjerer og ett nytt besetningsmedlem er bekreftet koronasmittet etter utbruddet på Hurtigruten.

Det opplyser FHI i en pressemelding tirsdag kveld.

Dermed er det totale smitteantallet nå på 35 medlemmer av mannskapet og ni av passasjerene fra de to seilasene fra MS Roald Amundsen.

– Det er registrert fire nye tilfeller blant passasjerene, ett fra Oslo, to fra Trøndelag og ett fra Troms og Finnmark. Dessuten var det i går én person i mannskapet som fremdeles hadde usikkert prøvesvar. Dette er nå bekreftet positivt, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

De foreløpige testresultatene viser at totalt 44 personer er bekreftet smittet på de to seilasene. Ni av dem er passasjerer og er registrert i seks fylker: Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Viken.

Passasjerene på de to seilasene må i karantene i dager.

– Det er viktig at alle kommuner som nå får henvendelser fra passasjerer fra MS Roald Amundsen og seilasen 24.-31. juli, prioriterer testing, slik at vi får en god nasjonal oversikt over konsekvensene av utbruddet og kan forebygge videre spredning. Også passasjerer som ikke har symptomer, bør testes, sier Vold i pressemeldingen.

FHI ber folk sjekke nettsiden til kommunene de oppholder seg i vedrørende kontaktpunkt for koronasmitte.