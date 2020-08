Hurtigruten-passasjerene får reise hjem

Tromsø kommune skriver at alle passasjerene fra MS Roald Amundsen, som har vært i karantene i Tromsø siden fredag, nå får reise hjem.

Flere av passasjerene som var om bord MS Roald Amundsen har oppholdt seg i karantene i Tromsø, etter at de gikk i land i byen på fredag.

I en pressemelding opplyser kommunen om at alle passasjerene har fått negative resultater på koronatestene, og at de nå får reise hjem.

Passasjerene får ikke reise hjem med offentlig transport, men må derimot reise med arrangert transport med buss og bil, som Hurtigruten vil ha ansvar for å organisere.

Passasjerene må også signere et krav om at de følger flere regler på hjemreisen, og at de vil oppholde seg ti dager i karantene hjemme.

Les reglene i faktaboksen:

Regler for hjemreise De må holde minst to meter avstand til andre enn de som tilhører egen husstand.

Ved fergeoverfart må de sitte i bilen/bussen.

Eventuell overnatting må være forhåndsavtalt og overnattingsstedet må være kjent med at de forholder seg til gjester som er i karantene.

De bør som hovedregel ikke oppsøke offentlig steder. Nødvendige ærend i butikk, fylling av bensin, toalettbesøk og så videre kan gjennomføres, men da med minst to meter avstand til andre og sikring av smittevern/hygiene, særlig under dobesøk.

De kan ikke besøke kafeer/veikroer eller lignende dersom dette ikke er forhåndsavtalt og det er laget et opplegg som sikrer karantenereglene. Vi anbefaler take-away og/eller at det kjøpes inn mat i forkant av reisen.

Alle kan oppholde seg ute der avstand til andre kan sikres.

– Vi skjønner at passasjerene vil hjem. Ens eget hjem er også det beste stedet å være i karantene. Gjennom disse reglene, som er utformet i tråd med nasjonale helsemyndigheter, sikrer vi at reisen er trygg og forsvarlig, sier kommunelege Inger Hilde Trandem.

Ifølge pressemeldingen vil hjemkommunene til passasjerene bli varslet om at de får hjem en passasjer i karantene.