Nok en nedtur for Lillestrøm: – Det er en krisestart

Det ble femte kamp på rad uten seier for Lillestrøm da de tapte 0-2 for Sogndal tirsdag. TV 2s fotballekspert mener klubben må slutte å tenke på 1. plassen nå.

Lillestrøm - Sogndal 0-2 (0-2)

Det ble nok et nederlag i rekken for Lillestrøm mot Sogndal tirsdag, som fikk sin femte kamp på rad uten seier. Dermed står gultrøyene fremdeles med åtte poeng på syv kamper.

– Det startet med 0-2 i sekken tidlig, og vi klarte aldri å hente oss inn igjen. Vi så veldig engstelige ut, vi gjemte oss veldig. Det var lite som stemte i dag, sier Thomas Lehne Olsen til TV 2.

– Vi som lag må sette oss ned og se på hva vi kan gjøre bedre, for det vi gjør i dag er ikke i nærheten av det vi vet vi kan. Vi må rett og slett tørre å by på oss selv, for nå gjemmer vi oss altfor mye. Vi må få frem lysten og gleden for å spille fotball. Vi må brette opp ermene og stå sammen i dette her, legger Lillestrøms nummer ti til.

– En krisestart

Lillestrøm, som rykket ned fra Eliteserien i fjor, var klare favoritter hos mange eksperter til å rykke opp igjen allerede denne sesongen. Men foreløpig ligger de på en 10. plass, 13 poeng bak Tromsø på toppen av tabellen og 7 poeng opp til Ranheim på 2. plass. Sogndal på sin side klatret opp på fjerdeplass med tirsdagens trepoenger.

– Det begynner å haste for Lillestrøm nå, og det er en krisestart. Det er det ingen tvil om. De har en stor jobb foran seg hvis de skal klare å rykke opp, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Det ser tungt og trått ut for dem, og det begynner å bli ganske langt opp allerede. Samtidig har de god tid til å rette det opp igjen, men det er knalltøft for Lillestrøm nå. 1. plassen skal de bare slutte å tenke på, så er det fortsatt muligheter for å ta igjen 2. plassen, legger han til.

Lillestrøm-trener Geir Bakke mener laget må løfte seg flere hakk.

– Vi har en retning vi har jobbet etter som har sett bra ut i perioder. Vi har på en måte trøstet oss selv litt når poengfangsten har blitt borte med at vi har skapt mer enn motstanderen, at vi har sett gode ut i perioder og hatt litt marginer imot. Men i dag var det bare for dårlig, sier Bakke som foreløpig ikke er bekymret over opprykkskampen:

– Vi gir aldri opp, det er masse kamper igjen. Men vi må først og fremst heve oss betraktelig fra det vi leverte i dag, for Sogndal var det beste laget på Åråsen og sånn skal det ikke være. Vi skal være best her hjemme på Åråsen.

Var i samme situasjon med Brann

Huseklepp var selv i lignende situasjon med Brann da de rykket ned og måtte spille i Obos-ligaen i 2015.

– Vi var i en lignende situasjon den gang. Vi hadde også en tung start i Obos-ligaen der vi tapte 0-3 for Hødd og 1-4 for Levanger blant annet. Å være den store fisken der alle vil ta deg er ikke enkelt. Den sesongen med Brann er en av de vanskeligste jeg har spilte noensinne, understreker huseklepp.

Han tror mye ligger i mangel på selvtillit hos Lillestrøm-spillerne.

– De kom fra en dårlig sesong i Eliteserien, og har tatt med seg dårlig selvtillit inn i denne sesongen. Det har de ikke klart å snu. De har et ganske erfarent trenerteam, men de har ikke klart å snu selvtilliten eller hodene til spillerne. De etablerte spillerne har ikke gått foran og prestert, og det er et klassisk tegn på at de mangler den nødvendige selvtilliten, mener Huseklepp.

Sogndal tidlig i ledelsen

Sogndal brukte knapt et kvarter på å markere seg på Åråsen da Kristoffer Hoven headet inn 1-0 etter et langt innkast fra Daniel Eid.

Fem minutter senere økte Endre Kupen til 2-0 da han banket til fra 20 meter. Det ble også kampens siste scoring og Sogndal kunne juble for tre poeng.

– Vi visste vi møtte et lag som var desperate, og vi skulle ha fokus på eget spill. Ungguttene imponerte. Vi har sikkert mye å jobbe med også, men jeg er imponert over hvordan de tør å stå opp mot et lag som er et godt fotballag, men det er vi også, sier trener Eirik Bakke.

Han tenker lite på at Sogndal nå har klatret opp på fjerdeplass.

– Jeg vil bare se et lag som tør å være seg selv utpå banen, så bygger vi videre på det, så kommer resultatene etter det. Det er et ungt lag som kommer til å bli bedre og bedre. Det er en lang sesong med 30 kamper, men nå er vi i hvert fall «back on track»